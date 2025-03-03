В «Пари НН» рассказали, что игрок из Медиалиги Маврин имел мало шансов остаться в клубе

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 марта. /ТАСС/. Футболист медиакоманды «Амкал» Василий Маврин, который принял участие в сборе клуба Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) «Пари Нижний Новгород» в Турции, имел мало шансов остаться в нижегородской команде. Об этом ТАСС рассказал спортивный директор команды Александр Удальцов.
«Понятно, что это игрок уже возрастной, шансов, наверное, остаться у него было немного, мы это понимали. Я думаю, что и он это понимал. Он в Павлове играл, потом в “Нижнем Новгороде”, и нам показалось, что такую историю можно красиво докрутить. Он приехал, посмотрел, попробовал себя. И для нас, я думаю, и для него это хорошая история», — сказал Удальцов.
По его словам, клубы также получили плюсы с точки зрения медийности. «Есть медийные плюсы, которые мы получили с точки зрения соцсетей, обсуждения. Но я думаю, что эмоции самого парня гораздо важнее и бесценнее в этой истории», — заключил собеседник.
Маврину 35 лет, он выступает на позиции центрального защитника. Игрок является чемпионом Медийной футбольной лиги (МФЛ) и обладателем Кубка МФЛ. Футболист забил два мяча в матчах Фонбет — Кубка России.
«Пари НН» после 19 туров набрал 19 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ.