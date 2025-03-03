В «Пари НН» рассказали, что игрок из Медиалиги Маврин имел мало шансов остаться в клубе

«Понятно, что это игрок уже возрастной, шансов, наверное, остаться у него было немного, мы это понимали. Я думаю, что и он это понимал. Он в Павлове играл, потом в “Нижнем Новгороде”, и нам показалось, что такую историю можно красиво докрутить. Он приехал, посмотрел, попробовал себя. И для нас, я думаю, и для него это хорошая история», — сказал Удальцов.