Титов считает футболиста «Акрона» Дзюбу мастеровитым игроком

«Играя за “Акрон”, при всем уважении к команде, но это не лидер нашего чемпионата, Артем забивает, видно, что человек — мастер. Впереди 11 туров, думаю, что он побьет рекорд. Может быть, будет один пенальти, найдут, тем более с учетом VAR, значит, его будет бить Артем. Рекорды существуют для того, чтобы их бить, поэтому я уверен, что этот рекорд состоится в этом году», — сказал Титов.