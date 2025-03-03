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Титов считает футболиста «Акрона» Дзюбу мастеровитым игроком

В субботу нападающий «Акрона» догнал Александра Кержакова в списке лучших бомбардиров среди россиян.

Источник: Максим Константинов/ТАСС

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Нападающий тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба сможет побить рекорд по забитым мячам среди россиян в этом сезоне. Такое мнение ТАСС высказал шестикратный чемпион России в составе московского «Спартака» Егор Титов.

В субботу Дзюба догнал Александра Кержакова в списке лучших бомбардиров среди россиян. На их счету теперь по 233 гола.

«Играя за “Акрон”, при всем уважении к команде, но это не лидер нашего чемпионата, Артем забивает, видно, что человек — мастер. Впереди 11 туров, думаю, что он побьет рекорд. Может быть, будет один пенальти, найдут, тем более с учетом VAR, значит, его будет бить Артем. Рекорды существуют для того, чтобы их бить, поэтому я уверен, что этот рекорд состоится в этом году», — сказал Титов.

Дзюбе 36 лет, он является воспитанником «Спартака», за основную команду выступал с 2006 по 2015 год. Дзюба является лучшим бомбардиром в истории Российской премьер-лиги с 164 голами. В составе «Зенита» нападающий стал четырехкратным чемпионом России, двукратным победителем Кубка России, четырехкратным обладателем суперкубка страны. За «Акрон» Дзюба выступает с сентября 2024 года.

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