В поисках мотивации. Дзюбе пора задуматься о будущем вне футбола

Нападающий тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба забил 233-й гол и сравнялся по забитым мячам среди российских футболистов с бывшим нападающим петербургского «Зенита» Александром Кержаковым. Дзюба до завершения сезона имеет шанс установить новый рекорд, а после этого спокойно перестать играть.
Нечего доказывать
Дзюбу мотивируют вызовы. После рекорда по голам среди российских игроков останутся достижения бывшего футболиста московского «Локомотива» Дмитрия Лоськова по результативным действиям в чемпионатах России и того же Кержакова по забитым мячам за сборную страны. Нет сомнений, что Дзюба сможет обойти Лоськова в этом сезоне, а вот с национальной командой будут проблемы. Несмотря на то что нападающему не хватает одного мяча, чтобы обойти Кержакова по голам в сборной (сейчас у обоих по 30), главный тренер команды России Валерий Карпин вряд ли вызовет возрастного игрока в сборную только для того, чтобы тот побил рекорд. Потому что в условиях отстранения национальной команды от международных матчей предпочитает просматривать молодых игроков.
Личный фон
Карьера Дзюбы связана со скандалами, так получается, что они его преследуют так же, как и новые вызовы. Российские болельщики двояко относятся к форварду. С одной стороны, он был одним из лидеров сборной России на чемпионате мира, а с другой — источником мемов в интернете из-за своих высказываний и действий вне футбола. В частности, Дзюба был соведущим одного из шоу вместе с бывшим главным тренером сборной России Леонидом Слуцким, после чего подвергся критике из-за большого количества нецензурной лексики в эфире.
Все двери открыты
Завершение карьеры всегда является сложным шагом, но есть уверенность, что это не остановит футболиста, он не исчезнет с радаров как СМИ, так и болельщиков. В 2024 году в Казани прошли Игры будущего. Там Дзюба заявил, что хочет попробовать себя в фиджитал-футболе (смесь футбола и киберспорта). Для такой известной фигуры все двери открыты, ему сложно будет отказать.
Дзюба уже вошел в историю российского футбола не только как игрок, но и как личность. На этом можно поставить точку и попробовать себя в другом направлении.