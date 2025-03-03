В поисках мотивации. Дзюбе пора задуматься о будущем вне футбола

Дзюбу мотивируют вызовы. После рекорда по голам среди российских игроков останутся достижения бывшего футболиста московского «Локомотива» Дмитрия Лоськова по результативным действиям в чемпионатах России и того же Кержакова по забитым мячам за сборную страны. Нет сомнений, что Дзюба сможет обойти Лоськова в этом сезоне, а вот с национальной командой будут проблемы. Несмотря на то что нападающему не хватает одного мяча, чтобы обойти Кержакова по голам в сборной (сейчас у обоих по 30), главный тренер команды России Валерий Карпин вряд ли вызовет возрастного игрока в сборную только для того, чтобы тот побил рекорд. Потому что в условиях отстранения национальной команды от международных матчей предпочитает просматривать молодых игроков.