Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В поисках мотивации. Дзюбе пора задуматься о будущем вне футбола

Корреспондент ТАСС Роман Шлуинский — об одном из самых обсуждаемых футболистов России.

Источник: Sport24

Нападающий тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба забил 233-й гол и сравнялся по забитым мячам среди российских футболистов с бывшим нападающим петербургского «Зенита» Александром Кержаковым. Дзюба до завершения сезона имеет шанс установить новый рекорд, а после этого спокойно перестать играть.

Нечего доказывать

Дзюбу мотивируют вызовы. После рекорда по голам среди российских игроков останутся достижения бывшего футболиста московского «Локомотива» Дмитрия Лоськова по результативным действиям в чемпионатах России и того же Кержакова по забитым мячам за сборную страны. Нет сомнений, что Дзюба сможет обойти Лоськова в этом сезоне, а вот с национальной командой будут проблемы. Несмотря на то что нападающему не хватает одного мяча, чтобы обойти Кержакова по голам в сборной (сейчас у обоих по 30), главный тренер команды России Валерий Карпин вряд ли вызовет возрастного игрока в сборную только для того, чтобы тот побил рекорд. Потому что в условиях отстранения национальной команды от международных матчей предпочитает просматривать молодых игроков.

Личный фон

Карьера Дзюбы связана со скандалами, так получается, что они его преследуют так же, как и новые вызовы. Российские болельщики двояко относятся к форварду. С одной стороны, он был одним из лидеров сборной России на чемпионате мира, а с другой — источником мемов в интернете из-за своих высказываний и действий вне футбола. В частности, Дзюба был соведущим одного из шоу вместе с бывшим главным тренером сборной России Леонидом Слуцким, после чего подвергся критике из-за большого количества нецензурной лексики в эфире.

Все двери открыты

Завершение карьеры всегда является сложным шагом, но есть уверенность, что это не остановит футболиста, он не исчезнет с радаров как СМИ, так и болельщиков. В 2024 году в Казани прошли Игры будущего. Там Дзюба заявил, что хочет попробовать себя в фиджитал-футболе (смесь футбола и киберспорта). Для такой известной фигуры все двери открыты, ему сложно будет отказать.

Дзюба уже вошел в историю российского футбола не только как игрок, но и как личность. На этом можно поставить точку и попробовать себя в другом направлении.

Акрон
Премьер-лига: таблица и календарь