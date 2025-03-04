«За чемпионство в год 100-летия тревожно». «Зенит» невнятно возобновил сезон РПЛ

Петербургский «Зенит» в своем первом матче после возобновления Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) сыграл вничью в домашней встрече 19-го тура против московского ЦСКА. Встреча на «Газпром-Арене» завершилась без забитых мячей и с неоднозначными перспективами для хозяев защитить чемпионский титул.
К игре с армейцами «Зенит» подошел с багажом из неоднозначного межсезонья. На фоне победы в товарищеском турнире в ОАЭ, в финале которого был разгромлен московский «Спартак», питерцы лишились двух футболистов, объявили об уходе летом лучшего ассистента команды в нынешнем сезоне Вендела, и не смогли довести до конца ни одни переговоры с потенциальным иностранным новичком в полузащиту.
Вероятно, поэтому руководству «Зенита» в последний момент пришлось обратиться к крайней мере и выкупить у ЦСКА серба Сашу Зделара, у которого через полгода заканчивался контракт с армейцами. Однако этот трансфер получился довольно скандальным, так как изначально не до конца было понятно, смог ли «Зенит» вовремя оформить все необходимые детали для его регистрации. Прояснять ситуацию пришлось даже Российскому футбольному союзу.
Также оставляли желать лучшего моральные кондиции команды, которая закончила первую часть сезона двумя домашними поражениями — от «Крыльев Советов» (2:3) и «Акрона» (1:2).
Дополнительную интригу матчу «Зенит» — ЦСКА придавала недавняя встреча команд во время товарищеского турнира в ОАЭ, которая завершилась победой петербуржцев лишь в серии пенальти (2:2 — основное время, 4:1 — серия пенальти). Все голы тогда были забиты во втором тайме, но в первой половине встречи в Санкт-Петербурге хозяева создали несколько моментов уже в первом тайме. Подвела реализация. Именно из-за нее в частности «Зенит» завершил первую часть сезона поражениями, не сумев создать комфортный задел от конкурентов. Это позволило «Краснодару» обойти питерцев в турнирной таблице по дополнительным показателям, имея с ними равное количество очков.
Встреча с ЦСКА могла продемонстрировать, что поражения в завершающей стадии первой части сезона были неудачным стечением обстоятельств, под которые можно подогнать усталость в конце года, затянувшуюся адаптацию Александра Соболева, потерявших мотивацию бразильских легионеров и многое другое. Победа же была бы способна развеять множество домыслов о том, что «Зенит» находится в состоянии турбулентности, а также показать, что тренерский штаб сумел устранить все неполадки, чтобы уверенно пройти весенний отрезок сезона и отпраздновать предстоящий юбилей в статусе лучшего клуба страны.
Однако первые 20 минут — все, за что можно похвалить «Зенит» в игре с армейцами. После этого хозяева не создали ни одного по-настоящему стоящего момента, а потуги соорудить что-то у чужих ворот запомнились только попытками все того же Соболева найти контакт с соперником для возможного пенальти. Два эпизода в концовке игры, в которых нападающий пытался заработать для своей команды шанс забить, закончились перепалкой в интернете между болельщиками об отсутствии наказания для игрока за симуляцию.
Кадровые проблемы
Зимой «Зенит» расстался с одним из ключевых игроков последних лет — Клаудиньо. Бразильский полузащитник перешел в катарский «Аль-Садд», поэтому тренерскому штабу во главе с Сергеем Семаком было необходимо придумать, кем заменить игрока, который хоть и получал много критики из-за пассивной игры и многочисленных споров с арбитрами, но вносил существенный вклад в успешные действия команды в финальной трети поля.
Роль Клаудиньо в матче с ЦСКА была отведена Максиму Глушенкову, который имел, возможно, самый верный шанс открыть счет при выходе один на один в начале игры. Но полузащитник не сумел переиграть Игоря Акинфеева, а впоследствии много ошибался и в передачах, неудачно шел в дриблинг, проигрывал большинство единоборств и если и создавал опасные моменты, то только возле своих ворот, когда соперник убегал в контратаки. Всего Глушенков потерял мяч 12 раз.
Головной боли Семаку при выборе состава и тактики добавляла дисквалификация бразильца Вендела из-за перебора желтых карточек. Его место в составе доверили Ване Дркушичу. Защитник провел первую часть сезона в аренде в сербской «Црвене Звезде» и вернулся в расположение «Зенита» лишь за месяц до возобновления РПЛ. Игра на непрофильной позиции была в новинку для серба. Нельзя сказать, что Дркушич провалился в роли опорника, но вот дать команде нужных качеств в атаке, которые присущи Венделу, серб не смог.
Центр поля «Зенита» в стартовом матче весны выглядел разобранным и сумбурным. Выход Зделара по ходу второго тайма не сильно повлиял на ход игры, хоть и позволял рассчитывать, что зрителям станет немного интереснее следить за ходом встречи с повышением накала страстей и появлением дополнительной интриги в противостоянии.
Если же более детально рассмотреть качество игры футболистов, которые непосредственно отвечают за голы, то очевидно, что этот показатель оставляет желать лучшего. Из 23 проведенных дуэлей форварды «Зенита» выиграли только две — обе на счету Лусиано, в то время как Соболев и Матео Кассьерра ничего не смогли поделать с защитой армейцев.
Чемпионство в 100-летие под угрозой
Такая игра питерцев после рестарта РПЛ оставила стойкое ощущение, что если команда не найдет способ решить проблему реализации и как с минимальными потерями в качестве заменить Клаудиньо, то отпраздновать юбилей с золотыми медалями явно не получится. Но возвращение Вендела после дисквалификации в центр поля, вероятно, позволит сосредоточить силы Глушенкова исключительно на атаке. Хотя для повышения эффективности своих действий полузащитнику стоит сократить число ошибок в передачах и дриблинге.
Помочь с решением проблемы слабой реализации должен самый дорогой новичок среди клубов РПЛ в минувшее межсезонье — Луис Энрике. Бразильский полузащитник пропустил игру с ЦСКА по состоянию здоровья, но после игры Семак выразил надежду, что футболист будет доступен к следующему туру. Слова главного тренера отчасти подтверждает тот факт, что Энрике получил определенную нагрузку, он тренировался с другими игроками, которые не участвовали в матче.
Хорошо проявил себя с ЦСКА бразильский защитник Густаво Мантуан, он сумел закрыть самую проблемную позицию, которую, по крайней мере, так охарактеризовали зимой из-за серьезной травмы Вячеслава Караваева. Футболист несколько раз по-настоящему спас команду и явно заслужил право считаться игроком основного состава как минимум до конца сезона. Если и искать светлые пятна в игре «Зенита», то таковым можно назвать именно игру бразильца.
По итогам 19 туров в турнирной таблице РПЛ установилось троевластие — сразу у трех команд по 40 очков. «Зенит» занимает промежуточное первое место благодаря лучшей разнице мячей, опережая московский «Спартак» и «Краснодар». Однако с учетом показанного в матче с ЦСКА, а также предстоящих встреч с прямыми конкурентами за победу клуба в турнире в столь важный для него год, мягко говоря, тревожно. Возможно, с появлением на поле Вендела и Энрике ситуация изменится, а Глушенков и линия атаки сумеют поймать свою голевую волну.