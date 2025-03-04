«За чемпионство в год 100-летия тревожно». «Зенит» невнятно возобновил сезон РПЛ

Однако первые 20 минут — все, за что можно похвалить «Зенит» в игре с армейцами. После этого хозяева не создали ни одного по-настоящему стоящего момента, а потуги соорудить что-то у чужих ворот запомнились только попытками все того же Соболева найти контакт с соперником для возможного пенальти. Два эпизода в концовке игры, в которых нападающий пытался заработать для своей команды шанс забить, закончились перепалкой в интернете между болельщиками об отсутствии наказания для игрока за симуляцию.