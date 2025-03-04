В «Зените» заявили, что потеряли интерес к участию в Медиалиге

«Руководство Медиалиги, к сожалению, не прислушалось к нашим предложениям по развитию медийного характера лиги и пошли, по существу, по колдобистому пути низкокачественного квазипрофессионального футбола. Нам такой проект не интересен ни со спортивной, ни с агитационной точки зрения», — сказал Медведев.