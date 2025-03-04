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В «Зените» заявили, что потеряли интерес к участию в Медиалиге

Ранее сообщалось о расформировании медиафутбольного клуба «Чисто Питер».

Источник: ФК "Зенит"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 марта. /ТАСС/. Медиафутбольный клуб «Чисто Питер» потерял поддержку петербургского «Зенит» из-за политики руководства Медиалиги, которая не прислушалась к предложениям клуба по развитию лиги. Об этом ТАСС заявил председатель правления «Зенита» Александр Медведев.

3 марта нападающий команды «Чисто Питер» блогер Гена Миллер в своем телеграм-канале сообщил, что клуб расформирован.

«Руководство Медиалиги, к сожалению, не прислушалось к нашим предложениям по развитию медийного характера лиги и пошли, по существу, по колдобистому пути низкокачественного квазипрофессионального футбола. Нам такой проект не интересен ни со спортивной, ни с агитационной точки зрения», — сказал Медведев.

За «Чисто Питер» выступали бывшие футболисты «Зенита» Анатолий Тимощук, Александр Анюков, Максим Канунников, Павел Погребняк. Ранее главным тренером команды был Владислав Радимов.

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