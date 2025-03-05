Тренер ЦСКА Николич: уверен, что в новой схеме Файзуллаев прибавит

— У меня нет такого ощущения. Современным футболистам необходимо иметь и атакующие навыки, и оборонительные. Аббос много двигается, выполняет большой объём работы. Могу вам рассказать, что перед началом тренировочной работы на сборах мы проводили тесты по выносливости, и первое место среди всех игроков ЦСКА занял именно Файзуллаев. Он по-прежнему регулярно участвует в опасных атаках, старается по возможности обострить ситуацию. Уверен, что в этой схеме он прибавит. Разговаривал с Аббосом о том, чего от него ждём. Очень талантливый футболист, который обязательно будет прогрессировать. Вплоть до того, что в один прекрасный день может оказаться в европейском топ-клубе, — приводит слова Николича Bobsoccer.