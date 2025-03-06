Рассказов допустил переход в «Зенит»: Нет ограничений. В ЦСКА представить себя сложнее, хотя ничего не исключаю

— Здесь у меня нет ограничений. На уровне детских команд у нас в «Спартаке» и правда была вражда с ЦСКА. Там мне себя представить пока сложнее всего, хотя ничего не исключаю. Если такое предложение будет — посмотрим, но, наверное, это будет непросто.