Рассказов допустил переход в «Зенит»: Нет ограничений. В ЦСКА представить себя сложнее, хотя ничего не исключаю

Воспитанник «Спартака» с 2018 года провел за первую команду красно-белых 86 матчей и забил три мяча, становился обладателем Кубка России. В январе 2023 года Рассказов перешел в «Крылья Советов».
— Ты говорил, что дерби с ЦСКА — принципиальная для тебя с детства заруба. А в «Зенит» ты бы перешел?
— Здесь у меня нет ограничений. На уровне детских команд у нас в «Спартаке» и правда была вражда с ЦСКА. Там мне себя представить пока сложнее всего, хотя ничего не исключаю. Если такое предложение будет — посмотрим, но, наверное, это будет непросто.