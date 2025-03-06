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Рассказов допустил переход в «Зенит»: Нет ограничений. В ЦСКА представить себя сложнее, хотя ничего не исключаю

Защитник «Крыльев Советов» Николай Рассказов в интервью автору Sport24 Александру Муйжнеку заявил, что мог бы перейти в «Зенит», несмотря на спартаковское прошлое, а также не исключил переход в ЦСКА.

Источник: РИА "Новости"

Воспитанник «Спартака» с 2018 года провел за первую команду красно-белых 86 матчей и забил три мяча, становился обладателем Кубка России. В январе 2023 года Рассказов перешел в «Крылья Советов».

— Ты говорил, что дерби с ЦСКА — принципиальная для тебя с детства заруба. А в «Зенит» ты бы перешел?

— Здесь у меня нет ограничений. На уровне детских команд у нас в «Спартаке» и правда была вражда с ЦСКА. Там мне себя представить пока сложнее всего, хотя ничего не исключаю. Если такое предложение будет — посмотрим, но, наверное, это будет непросто.