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Семак рассказал, что футболист «Факела» изображал обезьяну, провоцируя Вендела

Бразильский полузащитник «Зенита» получил красную карточку за нецензурный жест в адрес болельщиков.

Источник: ФК "Зенит"

ВОРОНЕЖ, 8 марта. /ТАСС/. Футболист воронежского «Факела» изображал обезьяну на поле, пытаясь спровоцировать бразильского полузащитника «Зенита» Вендела. Об этом журналистам заявил главный тренер «Зенита» Сергей Семак.

8 марта «Зенит» в гостях победил «Факел» со счетом 2:0, на 72-й минуте встречи Вендел был удален с поля за нецензурный жест в сторону болельщиков воронежского клуба. Бразилец пропустит матч следующего тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского «Спартака». Если действия игрока расценят как оскорбительное поведение, то он может пропустить от двух до четырех игр.

«Игра сложилась благоприятно, забили, потом было удаление, второй мяч. Уверенно контролировали игру. Но омрачило все, конечно, поведение болельщиков, ухание, обзывание игроков макаками, даже один из игроков “Факела” изображал макаку на поле. Это омрачило мое впечатление об игре, хочется, чтобы все, кто провоцировали, ухали, были дисквалифицированы если не пожизненно, то на долгий срок, чтобы таких людей не было на стадионах», — сказал Семак.

«Мне как человеку очень неприятно такое поведение, ведь всегда приятно приезжать в Воронеж, видеть хорошую поддержку людей, но обзывать людей — это не красит ни нашу страну, ни город, ни тех людей, которые это делают. Фактом этим расстроены», — добавил главный тренер «Зенита».

Семак отметил, что реакция Вендела не красит футболиста, однако в его действиях «не было демонстративности». «Если камера выхватила [Вендела], обратила внимание, то почему не обратили внимание на те моменты, про которые я сказал? Почему не удалили игрока, который изображал обезьяну на поле? Странно», — заключил специалист.

Венделу 27 лет, он выступает за «Зенит» с 2020 года, став четырехкратным чемпионом России, победителем кубка и трехкратным обладателем суперкубка страны. В августе Вендел продлил контракт с «Зенитом» до конца сезона-2027/28, но в январе петербургский клуб объявил о переходе полузащитника в бразильский «Ботафого», который состоится летом. Семак ранее объяснял этот трансфер потерей мотивации. В нынешнем сезоне в 16 матчах РПЛ он забил 1 мяч и сделал 8 результативных передач.

Факел
0:2
Первый тайм: 0:1
Зенит
Футбол, Премьер-лига, Тур 20
8.03.2025, 14:30 (МСК UTC+3)
Факел, 8973 зрителя
Главные тренеры
Дмитрий Пятибратов
Сергей Семак
Голы
Зенит
Лусиано Гонду
(Густаво Мантуан)
19′
Матео Кассьерра
(Лусиано Гонду)
57′
Составы команд
Факел
31
Александр Беленов
4
Макс Дзиов
32′
47
Сергей Божин
72
Райан Сенхаджи
44′
23
Вячеслав Якимов
37′
64
Андрей Ивлев
6
Дилан Мертенс
59′
13
Игорь Калинин
10
Ильнур Альшин
59′
9
Алексей Каштанов
11
Никита Моцпан
8′
46′
7
Мохамед Браими
77
Александр Ломовицкий
70′
21
Михаил Щетинин
15
Владимир Ильин
70′
71
Антон Ковалев
Зенит
1
Евгений Латышонок
3
Дуглас Сантос
25
Страхиня Эракович
27
Нино
8
Маркус Вендел
74′
14
Саша Зделар
17
Андрей Мостовой
90′
77
Ильзат Ахметов
67
Максим Глушенков
46′
30
Матео Кассьерра
11
Луис Энрике
86′
4
Юрий Горшков
32
Лусиано Гонду
70′
70
Огнен Мимович
78′
31
Густаво Мантуан
70′
7
Александр Соболев
Статистика
3
Желтые карточки
1
1
Красные карточки
1
0
Голевые моменты
0
4
Удары (всего)
18
3
Удары в створ
7
0
Штанги, перекладины
0
5
Угловые
5
21
Фолы
9
1
Офсайды
2
Судейская бригада
Главный судья
Виталий Мешков
(Россия, Дмитров)
Боковой судья
Арам Петросян
(Россия, Бронницы)
Боковой судья
Константин Шаламберидзе
(Россия, Москва)
ВАР
Павел Кукуян
(Россия, Сочи)
Ассистент ВАР
Роман Сафьян
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти