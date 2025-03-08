Семак рассказал, что футболист «Факела» изображал обезьяну, провоцируя Вендела

«Игра сложилась благоприятно, забили, потом было удаление, второй мяч. Уверенно контролировали игру. Но омрачило все, конечно, поведение болельщиков, ухание, обзывание игроков макаками, даже один из игроков “Факела” изображал макаку на поле. Это омрачило мое впечатление об игре, хочется, чтобы все, кто провоцировали, ухали, были дисквалифицированы если не пожизненно, то на долгий срок, чтобы таких людей не было на стадионах», — сказал Семак.