В «Факеле» заявили, что болельщики не проявляли расизма к футболисту «Зенита» Венделу

ВОРОНЕЖ, 8 марта. /ТАСС/. Болельщики воронежского «Факела» не позволяли себе провокаций в сторону футболистов петербургского «Зенита» во время матча Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом ТАСС заявили в пресс-службе «Факела».
8 марта «Зенит» в гостях победил «Факел» (2:0), на 72-й минуте встречи полузащитник гостей Вендел был удален с поля за нецензурный жест в сторону болельщиков воронежского клуба. После игры главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак заявил, что футболист «Факела» изображал обезьяну на поле, пытаясь спровоцировать бразильца, а также обвинил болельщиков воронежцев в проявлении расизма.
«Трибуны реагировали на ход игры, но речь точно не идет ни о каких провокациях в сторону игрока от воронежских болельщиков. Негативный гул из-за того, что команда проигрывает, — это могло быть. Но не более того».
Если действия Вендела расценят как оскорбительное поведение, то он может пропустить от двух до четырех игр. В следующем туре РПЛ «Зенит» сыграет в гостях против московского «Спартака» 16 марта.