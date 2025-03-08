Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В «Факеле» заявили, что болельщики не проявляли расизма к футболисту «Зенита» Венделу

Бразильский полузащитник был удален с поля за нецензурный жест в сторону болельщиков воронежского клуба.

Источник: https://vk.com/pfcfakel

ВОРОНЕЖ, 8 марта. /ТАСС/. Болельщики воронежского «Факела» не позволяли себе провокаций в сторону футболистов петербургского «Зенита» во время матча Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом ТАСС заявили в пресс-службе «Факела».

8 марта «Зенит» в гостях победил «Факел» (2:0), на 72-й минуте встречи полузащитник гостей Вендел был удален с поля за нецензурный жест в сторону болельщиков воронежского клуба. После игры главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак заявил, что футболист «Факела» изображал обезьяну на поле, пытаясь спровоцировать бразильца, а также обвинил болельщиков воронежцев в проявлении расизма.

«Трибуны реагировали на ход игры, но речь точно не идет ни о каких провокациях в сторону игрока от воронежских болельщиков. Негативный гул из-за того, что команда проигрывает, — это могло быть. Но не более того».

Если действия Вендела расценят как оскорбительное поведение, то он может пропустить от двух до четырех игр. В следующем туре РПЛ «Зенит» сыграет в гостях против московского «Спартака» 16 марта.