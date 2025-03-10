Что привело к ошибке Денисова, топ-прессинг «Рубина» и бутафорское удаление Дуарте. 8 мыслей о провале «Спартака»

6. Второй тайм вышел очень интенсивным — настолько, что по скоростям не уступал европейским топ-лигам. Обе команды шикарно выглядели физически. Станкович с ходу перешел на гибридную схему: в атаке — 3−4−3, в обороне — 4−3−3. Ливай Гарсия заменил Рябчука. На место Олега ушел Маркиньос. Угальде сместился ближе к левому флангу атаки, а Гарсия расположился в центре. Справа по позиции Бонгонду сменил Пабло Солари, а Мартинс — Пруцева. Во втором тайме «Спартак» не просто атаковал — это был штурм, который продолжался все 45 минут плюс добавленное время. По данным RuStat, красно-белые за второй тайм создали 7 голевых моментов. Для сравнения, у «Рубина» — только один. Да, эпизоды не были изобретательными, но навал получился очень мощным: Солари и Маркиньос двигали мяч по флангу и навешивали, а Ливай Гарсия активно работал на втором этаже и дважды бил головой из пределов вратарской. Не знаю, насколько перестановки были оправданны именно в такой момент — «Спартак» и в стартовой расстановке нащупал подходы, — но после ротации футбол превратился из интенсивного в очень интенсивный и силовой.