Что привело к ошибке Денисова, топ-прессинг «Рубина» и бутафорское удаление Дуарте. 8 мыслей о провале «Спартака»

«Спартак» сгорел в Казани в главном матче 20-го тура. Триумф «Рубина» стал возможен благодаря стартовому плану Рашида Рахимова и индивидуальным ошибкам красно-белых. Но давайте разбираться подробнее.
1. Стартовый состав «Спартака» совсем немного отличался от того, который начинал матч с «Оренбургом». Собственно, отличие было одно — Данил Пруцев на позиции правой «восьмерки» сменил Кристофера Мартинса. Решение чисто тактическое, поскольку люксембуржец не висел на дисквалификации. Да и со здоровьем у Мартинса полнейший порядок. В остальном — стандартные 4−3−3 и классический набор Деяна Станковича.
2. Зато «Рубин» Рашида Рахимова серьезно перестроился. После игры с «Ахматом», которую команда полностью провалила, последовали структурные изменения схемы. Казанцы перешли с 3−4−3 на 5−3−2. В тройке обороны левым центральным оказался Илья Рожков — в Грозном он играл левого латераля. Его место занял Руслан Безруков, а Рустамжон Ашурматов присел на лавку. В центре вышел Иву вместе с Йочичем и Ходжой, а пару нападающих составили Даку и Шабанхаджай. Из старта по сравнению с прошлым матчем вылетели Апшацев и Чумич. Сразу стало ясно, что такая схема сильно уплотняет центр и разряжает фланги. Это многое решило.
3. На первых минутах «Спартак» пытался классически разыгрывать мяч низом, но активность атакующей четверки казанцев, которая перекрывала центр поля в самом начале выхода соперника из обороны, перечеркивала все усилия гостей. А еще «Рубин» невероятно круто играл в переходах владения, пользуясь медлительностью того же Бабича. Очень недооцененный момент произошел на первой минуте — Бабич проиграл борьбу на фланге, вывалившись вперед за Шабанхаджаем, а затем упустил Йочича, который выскочил один на один после передачи Велдина Ходжи. Хозяева сработали идеально. Тайминг, борьба — все вовремя, быстро и точно.
4. Но пропустил «Спартак» иначе — из-за ошибки Денисова, попавшего под прессинг Руслана Безрукова. Мяч отскочил точно на ногу Даку, который пробил без шансов для Максименко. Если разбирать момент без эмоций, то видно, что атакующая группа игроков «Спартака» отвалилась от защиты, Наиля Умярова и Данила Пруцева. У Денисова было мало вариантов — либо рисковать с передачей на Умярова, либо пасовать на Дуарте, который бы на 99% ударил вперед верхом и создал опасную ситуацию для перехвата и еще одной контратаки. Конечно, это провал Даниила, но к нему «Спартак» подвела очень нестройная структура владения в первые полчаса игры.
Кстати, второй мяч тоже случился после перехода владения — на этот раз выдернулся Дуарте, место которого в центре обороны занял Денисов, и проиграл борьбу. В итоге во время подачи Безрукова на голову Даку Дуарте находился в зоне левого центрального защитника, но так как возвращался спешно — проиграл позицию. Там рядом действовал и Рябчук, но от Олега сложно было ждать чего-то иного в борьбе с огромным Даку.
Если коротко: «Рубин» в первые 25−30 минут идеально прессинговал и перехватывал мячи в центре поля, а «Спартак» не успевал перестроиться.
5. После получаса команда Деяна Станковича заиграла спокойнее. «Рубин» больше не справлялся с интенсивностью собственного давления и опустился ниже. У красно-белых появилась возможность проникать в финальную треть, хотя изначально даже индивидуальные качества Барко не помогали — аргентинец оказался в очень плотном окружении игроков «Рубина». Но после 30-й минуты разбежался и поучаствовал в двух из трех заметных моментов «Спартака» в атаке. И в одном из них реализовал пенальти. Для сравнения, до 30-й минуты голевых моментов у «Спартака» не было вообще, а с 30-й по 49-ю команда создала аж три хороших шанса. И если бы Угальде замкнул прострел Пруцева, гости ушли бы на перерыв с ничейным результатом. Но Угальде не попал.
6. Второй тайм вышел очень интенсивным — настолько, что по скоростям не уступал европейским топ-лигам. Обе команды шикарно выглядели физически. Станкович с ходу перешел на гибридную схему: в атаке — 3−4−3, в обороне — 4−3−3. Ливай Гарсия заменил Рябчука. На место Олега ушел Маркиньос. Угальде сместился ближе к левому флангу атаки, а Гарсия расположился в центре. Справа по позиции Бонгонду сменил Пабло Солари, а Мартинс — Пруцева. Во втором тайме «Спартак» не просто атаковал — это был штурм, который продолжался все 45 минут плюс добавленное время. По данным RuStat, красно-белые за второй тайм создали 7 голевых моментов. Для сравнения, у «Рубина» — только один. Да, эпизоды не были изобретательными, но навал получился очень мощным: Солари и Маркиньос двигали мяч по флангу и навешивали, а Ливай Гарсия активно работал на втором этаже и дважды бил головой из пределов вратарской. Не знаю, насколько перестановки были оправданны именно в такой момент — «Спартак» и в стартовой расстановке нащупал подходы, — но после ротации футбол превратился из интенсивного в очень интенсивный и силовой.
7. Еще один важнейший фактор — удаление Даку и Дуарте. Во-первых, считаю, первая желтая карточка Дуарте — полнейшая бутафория. Ее не должно было случиться, поскольку воздействие на Мирлинда (в эпизоде до удаления они тоже столкнулись) было минимальным. Но Левников все равно влепил парагвайцу желтую. Во-вторых, затягивание времени Даку и силовой прием Алексиса, разумеется, заслуживали обоюдных желтых. Только для Мирлинда она должна была стать второй, а для Алексиса — первой. Но по итогу «Спартак» и «Рубин» по важнейшему игроку потеряли.
Думаю, «Спартак» историей с Дуарте будет недоволен максимально, но на это никак повлиять нельзя — желтые карточки не отменяются, поэтому Станковичу придется придумывать новую связку центральных защитников на битву с «Зенитом».
8. А вообще матч получился контрастным: провальное начало «Спартака» и гениальное в исполнении «Рубина». Затем — полнейшая доминация красно-белых и подавленная команда Рахимова, которая максимально тянула время и уничтожала свободное пространство в своей штрафной. Да даже ситуация Даниила Денисова: сначала — ужасная ошибка, затем — идеальный дальний пас на Пруцева, который превратился в пенальти (можно было засчитать за голевой). Разные отрезки, разные стили, но итог один — победа «Рубина», хотя по такому сюжету никто бы не удивился абсолютно любому результату.