«Зенит» обратился в КДК РФС с просьбой отменить красную карточку Вендела

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Петербургский футбольный клуб «Зенит» обратился в контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) с просьбой отменить красную карточку бразильского полузащитника команды Вендела в гостевом матче 20-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) против воронежского «Факела». Об этом ТАСС сообщил комитета Артур Григорьянц.
«Зенит» обратился вечером вчера с просьбой об отмене красной карточки Венделу и представил все документы для этого", — сказал Григорьянц.
8 марта «Зенит» на выезде обыграл «Факел» со счетом 2:0. Вендел был удален на 74-й минуте за оскорбительный жест в адрес трибуны болельщиков. После игры главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак заявил, что футболист «Факела» изображал обезьяну на поле, пытаясь спровоцировать бразильца, а также обвинил болельщиков воронежцев в проявлении расизма.
Венделу 27 лет, он выступает за «Зенит» с 2020 года, став четырехкратным чемпионом России, победителем кубка и трехкратным обладателем суперкубка страны. В августе Вендел продлил контракт с «Зенитом» до конца сезона-2027/28, но в январе петербургский клуб объявил о переходе полузащитника в бразильский «Ботафого», который состоится летом.
Если действия Вендела расценят как оскорбительное поведение, то он может пропустить от двух до четырех матчей. В следующем туре РПЛ «Зенит» 16 марта в гостях сыграет против московского «Спартака».