«Зенит» обратился в КДК РФС с просьбой отменить красную карточку Вендела

Венделу 27 лет, он выступает за «Зенит» с 2020 года, став четырехкратным чемпионом России, победителем кубка и трехкратным обладателем суперкубка страны. В августе Вендел продлил контракт с «Зенитом» до конца сезона-2027/28, но в январе петербургский клуб объявил о переходе полузащитника в бразильский «Ботафого», который состоится летом.