38-летний Акинфеев объяснил своё спортивное долголетие

«Не хочу говорить, что я какой‑то супермен и мне всё легко даётся, это не так. Я с детства попал в суперкоманду, это очень помогло на старте. И мне повезло с природными данными. Не буду философствовать и умничать, рассказывая, что я исключительно правильным образом восстанавливаюсь, никогда не пью пиво и так далее. Всё это у футболиста может присутствовать. У меня есть свои проблемные зоны, то же колено, стараюсь держать себя в тонусе. Главное — мой запал к футболу не остыл и никуда не делся», — приводит слова Акинфеева «Афиша Daily».