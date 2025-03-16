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Певице Виктории Дайнеко сделали предложение на матче «Локомотива» в РПЛ

Московский «Локомотив» встречался с «Динамо» в рамках 21-го тура чемпионата России.

Источник: Чемпионат.com

В качестве зрителя игру посетила российская певица Виктория Дайнеко. В перерыве матча молодой человек певицы подарил ей кольцо и сделал предложение.

Позже к паре подошёл маскот «Локомотива» и вручил Виктории Дайнеко букет цветов.

«Этот день певица Виктория Дайнеко точно не сотрёт из memory», — говорится в сообщении пресс-службы «Локомотива».

Победа в дерби позволила «Локомотиву» подняться на четвёртое место в турнирной таблице РПЛ. В активе красно-зелёных 40 очков в 21 матче. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет шесть очков.