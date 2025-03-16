«Спартак» впервые с 2017 года обыграл «Зенит» в чемпионате России по футболу

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Футболисты московского «Спартака» обыграли петербургский «Зенит» со счетом 2:1 в матче 21-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на «Лукойл-Арене».
В составе победителей голы забил Кристофер Мартинс, отличившийся на второй добавленной к первому тайму минуте и на 90-й минуте. У петербуржцев отличился Луис Энрике (84).
«Спартак» победил «Зенит» в чемпионате России впервые с 27 ноября 2017 года, тогда красно-белые дома обыграли соперника со счетом 3:1. После этого петербуржцы не проигрывали в 13 играх подряд, одержав 7 побед и 6 раз сыграв вничью.