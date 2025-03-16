«Спартак» впервые с 2017 года обыграл «Зенит» в чемпионате России по футболу

«Спартак» победил «Зенит» в чемпионате России впервые с 27 ноября 2017 года, тогда красно-белые дома обыграли соперника со счетом 3:1. После этого петербуржцы не проигрывали в 13 играх подряд, одержав 7 побед и 6 раз сыграв вничью.