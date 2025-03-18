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Марко Николич анонсировал матч ЦСКА против «Партизана» в Белграде 22 марта

Главный тренер московского ЦСКА Марко Николич анонсировал товарищеский матч армейцев против сербского «Партизана».

Источник: Sport24

По словам Николича, игра пройдет на стадионе «Партизана» в Белграде в субботу, 22 марта.

«Болельщики, фанаты ЦСКА Москва. Добро пожаловать, мой клуб, мой город, моя страна. Родной “Партизан”. Здесь в субботу ожидаю вас с нетерпением, ожидаю полную трибуну “Юг”, почти тысячу фанатов ЦСКА. Еще раз добро пожаловать в Белград, добро пожаловать в “Партизан”. Братская, товарищеская игра», — заявил Николич в социальных сетях «Партизана».

Марко Николич возглавлял «Партизан» в 2013—2015 и 2016−2017 годах.