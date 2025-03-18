Марко Николич анонсировал матч ЦСКА против «Партизана» в Белграде 22 марта

«Болельщики, фанаты ЦСКА Москва. Добро пожаловать, мой клуб, мой город, моя страна. Родной “Партизан”. Здесь в субботу ожидаю вас с нетерпением, ожидаю полную трибуну “Юг”, почти тысячу фанатов ЦСКА. Еще раз добро пожаловать в Белград, добро пожаловать в “Партизан”. Братская, товарищеская игра», — заявил Николич в социальных сетях «Партизана».