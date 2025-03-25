Самарский губернатор призвал увеличить посещаемость домашних матчей «Крыльев Советов»

Участники встречи обсудили подготовку команды к предстоящим матчам. После 21 тура «Крылья Советов» занимают в турнирной таблице 12-е место. В последних трех играх, которые состоялись в марте, самарская команда набрала лишь одно очко. «Сейчас у болельщиков, у нас у всех, кто переживает за клуб, много справедливых опасений. Но, Игорь Витальевич [Осинькин], мы верим в вас, в вас верят болельщики, верит команда, — обратился губернатор к наставнику “Крыльев” Игорю Осинькину. — Знаю, что руководство клуба, которое было усилено, очень помогает вам в вашей работе, обеспечивает все необходимое для того, чтобы у вас была возможность тренировать, а у ребят — играть».