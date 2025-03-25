Самарский губернатор призвал увеличить посещаемость домашних матчей «Крыльев Советов»

САМАРА, 25 марта. /ТАСС/. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев поставил задачу по увеличению посещаемости домашних матчей футбольного клуба «Крылья Советов». Об этом сообщается на сайте правительства региона после встречи Федорищева с руководством, главным тренером и игроками «Крыльев Советов» перед решающими матчам чемпионата Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ).
«Губернатор Самарской области отметил, что помимо спортивных задач у клуба есть целый ряд других целей, в том числе повышение посещаемости домашних матчей, привлечение болельщиков, решение вопроса с транспортной доступностью стадиона в дни игр для удобства поклонников команды», — говорится в сообщении.
Участники встречи обсудили подготовку команды к предстоящим матчам. После 21 тура «Крылья Советов» занимают в турнирной таблице 12-е место. В последних трех играх, которые состоялись в марте, самарская команда набрала лишь одно очко. «Сейчас у болельщиков, у нас у всех, кто переживает за клуб, много справедливых опасений. Но, Игорь Витальевич [Осинькин], мы верим в вас, в вас верят болельщики, верит команда, — обратился губернатор к наставнику “Крыльев” Игорю Осинькину. — Знаю, что руководство клуба, которое было усилено, очень помогает вам в вашей работе, обеспечивает все необходимое для того, чтобы у вас была возможность тренировать, а у ребят — играть».
Осинькин заверил, что все игроки максимально настроены на то, чтобы побеждать. Капитан «Крыльев» Александр Солдатенков отметил, что после двух последних поражений команда собиралась и обсуждала ситуацию. «Мы пообщались, поговорили. Дальнейших таких ошибок мы допускать не можем, не можем так оступаться. Мы должны показывать другую игру, чтобы выигрывать и отблагодарить наших болельщиков», — сказал игрок самарского клуба.
Голкипер Сергей Песьяков добавил, что вся команда сейчас сплочена вокруг главного тренера. «Сплочение в команде очень важно. От каждого зависит очень многое. По составу, по потенциалу у нас очень сильная команда. “Крылья Советов” — команда легендарная, команда с большим потенциалом, который необходимо реализовывать на футбольном поле», — отметил Федорищев.
Ближайший матч «Крылья Советов» проведут 28 марта дома против московского «Локомотива».