«Выглядит нарциссом. Парень, если ты не хочешь играть в “Зените”, уходи». Орлов — о Глушенкове

Он не понимает, что придется отвечать за свои слова
— Высказывания Максима Глушенкова… Понимаете, какая тут история. Максим всех впечатлил своими первыми матчами за «Зенит». Потрясающий дебют — семь голов в четырех турах!
А потом он получил странную травму. Ему во время игры мячом сломали руку… То есть он выключился во время матча. Я впервые такое увидел, хотя сам в футболе с 60-х годов. Как тебе мячом могут сломать руку… Не понимаю.
Второй момент: Глушенкову 25 лет, а сколько команд он уже сменил? Был в «Спартаке», «Крыльях», «Химках», «Локомотиве». И нигде надолго не задерживался. Это говорит о его непостоянстве. Что-то происходит у него внутри. Футболист не умеет терпеть. Если что-то не нравится, он уходит.
Ну и третий момент. Его интервью. Все они… Как бы это сказать… Не очень умные. Сначала заявил, что ему с бразильцами тренироваться лучше, чем играть за сборную. Ну как так? Как гражданин Глушенков еще не вырос. Не понимает, что, когда высказывается в прессе, ему придется потом отвечать за свои слова.
А его заявление о том, что игра с Гренадой — первая весной, в которой он получил удовольствие? Значит, в «Зените» у Семака он удовольствия от футбола не получает. Что он хотел этим всем сказать? Что Семак не тренер? Это удар по репутации Сергея Богданыча! Такое никогда не приветствовалось в футбольной среде. Вспомните Дзюбу, его заявления… Как он не пожал руку тому же Семаку.
Как Глушенков мог получить удовольствие в матче против Гренады? Что это за команда? Что за уровень? Где логика? Рядом с парнем, увы, нет человека, который мог бы подсказать, как следует вести себя с прессой. Ей-богу, он выглядит еще ребенком…
Сейчас перед «Зенитом» стоит конкретная задача. Стать чемпионом. А Глушенков пытается насолить главному тренеру. Разве это способствует единению? Зачем рассказывать о каких-то личных проблемах, о том, что тебя используют не на той позиции?
Недоволен? Так докажи все своей игрой! А как вам его довод о том, что до него мяч дошел всего три раза? Смешно! Во-первых, уже где-то посчитали, что не три, а 20. Но дело даже не в этом. Хочешь, чтобы тебе пасовали, — открывайся, двигайся, предлагай себя!
Что сейчас с его функциональной готовностью? Первые четыре тура он буквально летал по полю. А сейчас физически просел. Это же видно. Утратил чувство мяча. Пропала уверенность в своих силах.
Хотя это не улица с односторонним движением. Тренерам тоже нужно задавать вопросы о нынешней форме Глушенкова. Где они допустили просчеты? Почему футболист обижен? В этом надо тщательно разобраться.
Семаку нужно крепко подумать, что случилось с игроком, который так ярко начинал сезон. Глушенков же еще по сути мальчишка. Хотя ему и 25 лет. Нигде не учится, конечно… Отсюда и такие нелогичные заявления.
Мог ли Глушенков в раздевалке сказать Семаку «Учись тренировать»? Не знаю… А вы не считаете, что кто-то раскачивает лодку? Кто? Журналисты, поклонники одной московской команды, допустим. Может, кто-то пытается и дальше вбить клин между Глушенковым и Семаком и показать, что в «Зените» все развалено?
На данный момент Глушенкову стало сложнее пробиваться в стартовый состав. Справа, помимо него, могут играть и Луис Энрике, и Лусиано. Так что посоветовал бы Максиму забыть о российском паспорте, который на бумаге дает ему определенное преимущество, и работать на полную катушку.
Повторюсь, его жалобы на то, что ему три раза за матч дали мяч… Просто смешно! Открывайся, в чем проблема? Ищи варианты. Ты стоишь и ждешь, что тебя обязательно найдут пасом? Так в современном футболе не бывает! Никто так не играет!
Глушенков выглядит нарциссом. Отсюда и непонимание, почему у него перестало получаться на футбольном поле. Послушайте, Кантона и Джордж Бест тоже были нарциссами. Но они выступали все-таки на другом уровне и, что самое важное, играли на команду!
У Лобановского и Тарасова такого игрока в команде не было бы
И я теперь не знаю, как Глушенков поведет себя дальше. Непредсказуемый товарищ. Ведь что мы получили на выходе? Максим раскачивает лодку в «Зените»… Он почему-то не понимает, что ему прежде всего нужно вернуть себе прежние физические кондиции! Вкалывать, вкалывать, вкалывать. Тогда на него можно рассчитывать.
А сейчас какая ему цена? Семак наверняка будет думать, стоит ли вообще выпускать такого игрока в старте. Выпустят ли Глушенкова против «Рубина»? Вопрос.
Приведу вам обратный пример. Есть в «Зените» игрок по фамилии Ерохин. Вот это человек командный! Он уже давно мог уйти, но сидит в запасе, ждет своего шанса. И когда его получает, как он использует игровое время! Постоянно старается принести пользу. Держит себя в форме, не запускает, а ему уже 35 лет. Александра ценят в команде за самоотдачу. Образец профессионального отношения к делу. Не удивлюсь, если с ним еще и контракт продлят. Такие игроки нужны!
А вот надолго ли в «Зените» Глушенков… В принципе, такие тренеры, как Анатолий Тарасов или Валерий Лобановский, такого футболиста у себя в команде не держали бы. Это очевидно. Он же публично бросил вызов Семаку, своему наставнику!
Во всяком случае, Семаку сейчас есть из кого выбирать. А идти на поводу у игроков — неправильно. Думаю, клуб выступит с заявлением о доверии к главному тренеру, чтобы не было дальнейших шатаний.
Подытожим. Выступление Глушенкова — неумное. Семаку надо с ним поговорить и понять, в чем причина обиды игрока. Почему вообще в команде не хватает игровой дисциплины? Почему некоторые футболисты не отрабатывают свои контракты? Проблема серьезная.
И Семаку нужно ставить в состав только тех, кто готов на поле умирать! Просто умирать! Мне очень нравятся бойцовские качества Алипа. Да, он может ошибаться. Но никогда не играет спустя рукава, не отбывает номер. Лусиано — такой же. Боец. Мостовой с желанием играет.
На днях «Зенит» провел контрольный матч с БАТЭ. Результат не показателен (5:0), но я бы выделил в составе сине-бело-голубых двоих. Вендела и Педро. Очень мало ошибок при работе с мячом!
А Глушенков… Что в сухом остатке? Хотел показать, что в сборной ему лучше, чем в клубе? Ну тогда возникает вопрос: парень, если ты не хочешь играть в «Зените» — уходи.
Автор: Виталий Айрапетов