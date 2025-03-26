«Выглядит нарциссом. Парень, если ты не хочешь играть в “Зените”, уходи». Орлов — о Глушенкове

Приведу вам обратный пример. Есть в «Зените» игрок по фамилии Ерохин. Вот это человек командный! Он уже давно мог уйти, но сидит в запасе, ждет своего шанса. И когда его получает, как он использует игровое время! Постоянно старается принести пользу. Держит себя в форме, не запускает, а ему уже 35 лет. Александра ценят в команде за самоотдачу. Образец профессионального отношения к делу. Не удивлюсь, если с ним еще и контракт продлят. Такие игроки нужны!