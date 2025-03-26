РФС оставил в силе наказание «Факела», который проведет матч РПЛ с «Ахматом» без зрителей

ВОРОНЕЖ, 26 марта. /ТАСС/. Апелляционный комитет Российского футбольного союза (РФС) отклонил апелляцию воронежского «Факела» с просьбой пересмотреть наказание, вынесенное контрольно-дисциплинарным комитетом (КДК). Об этом сообщила пресс-служба «Факела».
В связи с этим «Факел» проведет домашний матч 23-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) против грозненского «Ахмата» без зрителей. Игра пройдет 5 апреля.
КДК РФС вынес соответствующее решение 13 марта. Причиной стало поведение болельщиков «Факела» в домашнем матче 20-го тура РПЛ с петербургским «Зенитом» (0:2), который прошел 8 марта. На 74-й минуте игры с поля был удален бразильский полузащитник сине-бело-голубых Вендел. Позднее в соцсетях распространилось видео, на котором неустановленные болельщики «Факела» допустили оскорбительные жесты и высказывания в адрес игрока на расистской почве.
Действия болельщиков «Факела» осудила РПЛ. В лиге отметили, что информация о дискриминационном поведении поклонников воронежской команды внесена в рапорт по итогам матча, что позволило рассмотреть ситуацию на заседании КДК РФС. 19 марта «Факел» сообщил, что клубу удалось найти болельщика, причастного к расистскому скандалу на матче с «Зенитом».