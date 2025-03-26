РФС оставил в силе наказание «Факела», который проведет матч РПЛ с «Ахматом» без зрителей

КДК РФС вынес соответствующее решение 13 марта. Причиной стало поведение болельщиков «Факела» в домашнем матче 20-го тура РПЛ с петербургским «Зенитом» (0:2), который прошел 8 марта. На 74-й минуте игры с поля был удален бразильский полузащитник сине-бело-голубых Вендел. Позднее в соцсетях распространилось видео, на котором неустановленные болельщики «Факела» допустили оскорбительные жесты и высказывания в адрес игрока на расистской почве.