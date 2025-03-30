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Аршавин заявил, что «Спартак» теряет шансы на борьбу за титул

Бывший футболист петербургского «Зенита» Андрей Аршавин заявил, что московский «Спартак» теряет шансы на победу в Российской премьер-лиге (РПЛ) после ничьи с грозненским «Ахматом» (0:0), передает «Матч ТВ».

«Спартак» немного теряет шансы на борьбу за чемпионство и дает возможность «Зениту» оторваться. Несмотря на то что ударов было больше у «Ахмата», реальные шансы на гол были у «Спартака», — сказал Аршавин.

В турнирной таблице чемпионата России «Спартак» занимает второе место, набрав 44 очка. «Ахмат» располагается на 14 строчке, имея в активе 19 баллов. Лидирует в турнире «Краснодар», набрав 49 очков. Замыкает тройку сильнейших петербургский «Зенит», имея в активе 43 балла. Свой матч «Зенит» проведет 30 марта против казанского «Рубина». Команды выйдут на поле в 19:30 по московскому времени.

В следующем матче «Спартак» сыграет с «Ростовом». Игра состоится 6 апреля. Команды выйдут на поле в 16:30 по московскому времени.

«Ахмат» сыграет в следующем матче с воронежским «Факелом». Игра пройдет 5 апреля. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 15:15 по московскому времени.

Ахмат
0:0
Первый тайм: 0:0
Спартак
Футбол, Премьер-лига, Тур 22
30.03.2025, 16:30 (МСК UTC+3)
Ахмат Арена, 1706 зрителей
Главные тренеры
Сергей Ташуев
Деян Станкович
Составы команд
Ахмат
88
Гиорги Шелия
55
Дарко Тодорович
75
Надер Гандри
15′
95
Арсен Адамов
4
Турпал-Али Ибишев
36′
11
Силва Лима Исмаэл
20
Максим Самородов
10
Лечи Садулаев
86′
28
Даниил Зорин
14
Амин Талаль
64′
7
Бернард Бериша
47
Даниил Уткин
46′
18
Владислав Камилов
77
Георгий Мелкадзе
86′
9
Родриго Руис Диас
Спартак
98
Александр Максименко
6
Срджан Бабич
83′
68
Руслан Литвинов
5
Эсекиэль Барко
18
Наиль Умяров
97
Даниил Денисов
8
Маркиньос
9
Манфред Угальде
4
Алексис Дуарте
60′
29
Рикарду Мангаш
35
Кристофер Мартинс
84′
25
Данил Пруцев
11
Ливай Гарсия
72′
7
Пабло Солари
Статистика
2
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
13
Удары (всего)
13
5
Удары в створ
3
0
Штанги, перекладины
0
6
Угловые
8
17
Фолы
21
1
Офсайды
3
Судейская бригада
Главный судья
Василий Казарцев
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Дмитрий Мосякин
(Россия, Москва)
Боковой судья
Денис Петров
(Россия, Астрахань)
ВАР
Кирилл Левников
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Сергей Цыганок
(Россия, Калининград)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти