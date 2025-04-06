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«Спартак» разгромил «Ростов» и вышел на второе место в РПЛ

Красно-белые победили в гостях со счетом 3:0.

Источник: РИА "Новости"

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 апреля. /ТАСС/. Футболисты московского «Спартака» в гостях со счетом 3:0 обыграли «Ростов» в матче 23-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на «Ростов-Арене».

В составе победителей голы забили Наиль Умяров (65-я минута), Кристофер Мартинс (68) и Эсекьель Барко (88).

В концовке первого тайма защитник «Ростова» Алексей Сутормин впервые в карьере получил красную карточку. Изначально главный судья Владимир Москалев показал 31-летнему футболисту желтую карточку, но после просмотра видеоповтора арбитр изменил решение и удалил игрока с поля.

«Спартак» занимает второе место в РПЛ, набрав 47 очков в 23 матчах. Красно-белые опередили «Зенит» (47 очков) по показателю личных встреч. Лидирует «Краснодар» c 52 очками. «Ростов» идет на седьмом месте с 33 очками. В следующем туре «Спартак» дома сыграет с «Динамо» из Махачкалы 11 апреля, «Ростов» 12 апреля проведет гостевой матч с грозненским «Ахматом».

Ростов
0:3
Первый тайм: 0:0
Спартак
Футбол, Премьер-лига, Тур 23
6.04.2025, 16:30 (МСК UTC+3)
Ростов Арена
Главные тренеры
Джонатан Альба
Деян Станкович
Голы
Спартак
Наиль Умяров
65′
Кристофер Мартинс
(Эсекиэль Барко)
68′
Эсекиэль Барко
88′
Составы команд
Ростов
1
Рустам Ятимов
4
Виктор Мелехин
63′
40
Илья Вахания
55
Максим Осипенко
11
Алексей Сутормин
45+4′
27
Николай Комличенко
45+5′
9
Мохаммад Мохеби
29′
69
Егор Голенков
18
Константин Кучаев
72′
10
Кирилл Щетинин
58
Даниил Шанталий
72′
19
Хорен Байрамян
62
Иван Комаров
46′
3
Умар Сако
7
Роналдо
84′
5
Николай Поярков
Спартак
98
Александр Максименко
2
Олег Рябчук
14
Миенти Абена
68
Руслан Литвинов
18
Наиль Умяров
97
Даниил Денисов
5
Эсекиэль Барко
90′
22
Михаил Игнатов
35
Кристофер Мартинс
90′
47
Роман Зобнин
8
Маркиньос
46′
7
Пабло Солари
62′
11
Ливай Гарсия
77′
25
Данил Пруцев
77
Тео Бонгонда
60′
9
Манфред Угальде
Статистика
2
Желтые карточки
1
1
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
10
Удары (всего)
21
1
Удары в створ
10
0
Штанги, перекладины
0
5
Угловые
4
13
Фолы
15
0
Офсайды
2
Судейская бригада
Главный судья
Владимир Москалев
(Россия, Воронеж)
Боковой судья
Рустам Мухтаров
(Россия, Петрозаводск)
Боковой судья
Михаил Иванов
(Россия, Кострома)
ВАР
Павел Кукуян
(Россия, Сочи)
Ассистент ВАР
Роман Галимов
(Россия, Улан-Удэ)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти