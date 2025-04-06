«Спартак» разгромил «Ростов» и вышел на второе место в РПЛ

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 апреля. /ТАСС/. Футболисты московского «Спартака» в гостях со счетом 3:0 обыграли «Ростов» в матче 23-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на «Ростов-Арене».
В составе победителей голы забили Наиль Умяров (65-я минута), Кристофер Мартинс (68) и Эсекьель Барко (88).
В концовке первого тайма защитник «Ростова» Алексей Сутормин впервые в карьере получил красную карточку. Изначально главный судья Владимир Москалев показал 31-летнему футболисту желтую карточку, но после просмотра видеоповтора арбитр изменил решение и удалил игрока с поля.
«Спартак» занимает второе место в РПЛ, набрав 47 очков в 23 матчах. Красно-белые опередили «Зенит» (47 очков) по показателю личных встреч. Лидирует «Краснодар» c 52 очками. «Ростов» идет на седьмом месте с 33 очками. В следующем туре «Спартак» дома сыграет с «Динамо» из Махачкалы 11 апреля, «Ростов» 12 апреля проведет гостевой матч с грозненским «Ахматом».