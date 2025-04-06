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Футболисты ЦСКА обыграли «Динамо» в матче чемпионата России

Встреча завершилась со счетом 3:1.

Источник: Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Футболисты московского ЦСКА дома со счетом 3:1 обыграли столичное «Динамо» в матче 23-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на «ВЭБ-Арене».

На 15-й минуте автогол забил защитник «Динамо» Дмитрий Скопинцев. На 24-й минуте отличился Хорхе Карраскаль, забив мяч в ворота ЦСКА с пенальти. Во втором тайме в составе ЦСКА отличились Мойзес (78-я минута) и Иван Обляков (90+6, с пенальти).

Для голкипера и капитана ЦСКА Игоря Акинфеева этот матч стал 900-м в карьере. В текущем сезоне он провел 22 встречи за московский клуб, из которых в 10 отстоял «на ноль».

ЦСКА занимает четвертое место в РПЛ, на счету команды 44 очка в 23 матчах. «Динамо» идет на пятом месте с 42 очками. В следующем туре «Динамо» на выезде сыграет с «Пари Нижний Новгород», ЦСКА проведет гостевой матч с «Оренбургом». Обе встречи пройдут 12 апреля.

ЦСКА
3:1
Первый тайм: 1:1
Динамо
Футбол, Премьер-лига, Тур 23
6.04.2025, 19:30 (МСК UTC+3)
ВЭБ Арена
Главные тренеры
Марко Николич
Марцел Личка
Голы
ЦСКА
Дмитрий Скопинцев
15′
Сауль Гуарирапа
(Кирилл Глебов)
78′
Иван Обляков
90+6′
Динамо
Хорхе Карраскаль
24′
Составы команд
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
4
Виллиан Роша
22
Милан Гайич
78
Игорь Дивеев
74′
27
Роберту Барбоза Мойзес
10
Иван Обляков
31
Матвей Кисляк
60′
15
Миралем Пьянич
76′
19
Рифат Жемалетдинов
21
Аббосбек Файзуллаев
34′
67′
17
Кирилл Глебов
11
Тамерлан Мусаев
46′
9
Сауль Гуарирапа
79′
20
Секу Койта
67′
25
Кристиян Бистрович
Динамо
1
Андрей Лунев
3
Фабиан Бальбуэна
4
Хуан Хосе Касерес
50
Александр Кутицкий
8
Хорхе Карраскаль
15
Данил Глебов
24
Луис Чавес
75′
7
Дмитрий Скопинцев
3′
46′
93
Диего Лаксальт
10
Бителло
82′
13
Николя Муми Нгамале
74
Даниил Фомин
70′
70′
14
Эль Мехди Маухуб
91
Ярослав Гладышев
82′
11
Артур Гомес
Статистика
4
Желтые карточки
3
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
13
Удары (всего)
6
7
Удары в створ
3
0
Штанги, перекладины
0
3
Угловые
6
17
Фолы
9
3
Офсайды
2
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Карасев
(Россия, Москва)
Боковой судья
Максим Гаврилин
(Россия, Владимир)
Боковой судья
Игорь Демешко
(Россия, Химки)
ВАР
Алексей Сухой
(Россия, Люберцы)
Ассистент ВАР
Павел Шадыханов
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти