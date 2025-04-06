Футболисты ЦСКА обыграли «Динамо» в матче чемпионата России

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Футболисты московского ЦСКА дома со счетом 3:1 обыграли столичное «Динамо» в матче 23-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на «ВЭБ-Арене».
На 15-й минуте автогол забил защитник «Динамо» Дмитрий Скопинцев. На 24-й минуте отличился Хорхе Карраскаль, забив мяч в ворота ЦСКА с пенальти. Во втором тайме в составе ЦСКА отличились Мойзес (78-я минута) и Иван Обляков (90+6, с пенальти).
Для голкипера и капитана ЦСКА Игоря Акинфеева этот матч стал 900-м в карьере. В текущем сезоне он провел 22 встречи за московский клуб, из которых в 10 отстоял «на ноль».
ЦСКА занимает четвертое место в РПЛ, на счету команды 44 очка в 23 матчах. «Динамо» идет на пятом месте с 42 очками. В следующем туре «Динамо» на выезде сыграет с «Пари Нижний Новгород», ЦСКА проведет гостевой матч с «Оренбургом». Обе встречи пройдут 12 апреля.