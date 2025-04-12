ЦСКА, «Динамо» и «Локомотив» продолжат погоню за лидирующей тройкой РПЛ в играх 24-го тура

Успехи ЦСКА связывают в том числе с изменением схемы, армейская команда перешла на игру в ромб в центре поля. Николич считает, что команда после возобновления сезона является лучшей в РПЛ. «Да, ни у кого нет такого результата на этом маленьком отрезке из шести игр в 2025 году. По этому результату мы лучшая команда страны. Это показательно в том смысле, что за нами хорошая работа на зимних сборах, — сказал Николич, комментарий которого приводит пресс-служба ЦСКА. — Мы перестроились и идем по хорошему пути. Но в таблице не шесть туров, она с самого начала, и там мы были не очень. Так что сейчас надо жить в более скромном режиме — думать о следующей игре, а она очень сложная. Должен сказать, что мы внимательно смотрели игру “Пари НН” с “Оренбургом”, и “Оренбург” не только победил, но и полностью обыграл соперника. Для моего просмотра это была очень неприятная игра, к тому же в Оренбурге искусственное поле».