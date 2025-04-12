ЦСКА, «Динамо» и «Локомотив» продолжат погоню за лидирующей тройкой РПЛ в играх 24-го тура

ТАСС, 12 апреля. Программа 24-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) продолжится в субботу четырьмя матчами. В этот день состоятся игры «Оренбург» — ЦСКА, «Пари Нижний Новгород» — «Динамо», «Рубин» — «Локомотив» и «Ахмат» — «Ростов».
В первой встрече дня ЦСКА на выезде сыграет с «Оренбургом», матч начнется в 12:00 мск. Армейский клуб находится ближе остальных к тройке призеров, в активе подопечных Марко Николича 44 очка в 23 матчах. Отставание от идущего третьим петербургского «Зенита» составляет три очка. «Оренбург» с 14 очками располагается на последней, 16-й позиции. Оренбуржцы смогли немного выправить ситуацию, одержав две победы в пяти матчах после рестарта сезона. ЦСКА же подходит к игре с серией из четырех побед в РПЛ.
Успехи ЦСКА связывают в том числе с изменением схемы, армейская команда перешла на игру в ромб в центре поля. Николич считает, что команда после возобновления сезона является лучшей в РПЛ. «Да, ни у кого нет такого результата на этом маленьком отрезке из шести игр в 2025 году. По этому результату мы лучшая команда страны. Это показательно в том смысле, что за нами хорошая работа на зимних сборах, — сказал Николич, комментарий которого приводит пресс-служба ЦСКА. — Мы перестроились и идем по хорошему пути. Но в таблице не шесть туров, она с самого начала, и там мы были не очень. Так что сейчас надо жить в более скромном режиме — думать о следующей игре, а она очень сложная. Должен сказать, что мы внимательно смотрели игру “Пари НН” с “Оренбургом”, и “Оренбург” не только победил, но и полностью обыграл соперника. Для моего просмотра это была очень неприятная игра, к тому же в Оренбурге искусственное поле».
В другом матче дня московское «Динамо» на выезде сыграет с «Пари НН», встреча начнется в 14:30 мск. Бело-голубые с 42 очками занимают пятое место в турнирной таблице РПЛ. Нижегородская команда с 19 очками располагается на 14-й позиции. «Пари НН» подходит к игре с серией из четырех поражений в РПЛ, в последний раз нижегородская команда победила 1 марта 2025 года, на своем поле обыграв тольяттинский «Акрон» (2:1).
В четверг контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза дисквалифицировал вратаря «Пари НН» Никиту Медведева на два матча за оскорбительное поведение в отношении официальных лиц игры 23-го тура РПЛ с «Оренбургом» (1:2). Также его оштрафовали на 60 тыс. рублей. В текущем сезоне Медведев провел 23 матча в РПЛ, 5 из них — «на ноль».
Другие игры дня
Также в субботу столичный «Локомотив» на выезде сыграет с казанским «Рубином», встреча начнется в 17:00 мск. Железнодорожники занимают шестое место в турнирной таблице РПЛ с 41 очком, «Рубин» с 33 очками располагается на восьмой позиции.
«Локомотив» после мартовской паузы на матчи сборных проиграл самарским «Крыльям Советов» (1:5) и сыграл вничью с петербургским «Зенитом» (1:1). «Мы ищем, как бороться с проблемой первых результатов после паузы на матчи сборных, — сказал ТАСС председатель совета директоров “Локомотива” Юрий Нагорных. — Мне кажется, что шаг вперед сделали, ведь до этого нам три матча требовалось, чтобы после паузы восстановиться. Считаю, что в матче с “Зенитом” после катастрофы в Самаре восстановились, играли дисциплинированно и ответственно. Не говорю, что мы идеальны, есть ошибки, но мы работаем».
В заключительном матче субботы грозненский «Ахмат» дома сыграет с «Ростовом», встреча начнется в 19:30 мск. Ростовчане с 33 очками занимают седьмое место в турнирной таблице РПЛ, «Ахмат» с 20 очками располагается на 13-й позиции.
Программа 24-го тура РПЛ стартовала в пятницу, в этот день «Спартак» дома проиграл махачкалинскому «Динамо» со счетом 1:2. 13 апреля состоятся игры «Акрон» — «Факел», «Зенит» — «Краснодар» и «Химки» — «Крылья Советов».