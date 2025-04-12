Футболист «Динамо» Гомес порвал ахиллово сухожилие в матче с «Пари НН»

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 апреля. /ТАСС/. Бразильский полузащитник московского «Динамо» Артур Гомес порвал ахиллово сухожилие в матче 24-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Пари Нижний Новгород». Об этом журналистам сообщил председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин.
В субботу «Динамо» на выезде сыграло вничью с «Пари НН» со счетом 1:1. Гомес был заменен во втором тайме, его унесли с поля на носилках.
«У Артура серьезная травма. Порван ахилл», — сказал Гафин.
Гомесу 26 лет, он выступает за «Динамо» с сентября 2024 года. В текущем сезоне футболист забил 3 мяча и отдал 2 результативные передачи в 16 матчах РПЛ.