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Футболист «Динамо» Гомес порвал ахиллово сухожилие в матче с «Пари НН»

Полузащитник покинул поле на носилках.

Источник: РИА "Новости"

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 апреля. /ТАСС/. Бразильский полузащитник московского «Динамо» Артур Гомес порвал ахиллово сухожилие в матче 24-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Пари Нижний Новгород». Об этом журналистам сообщил председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин.

В субботу «Динамо» на выезде сыграло вничью с «Пари НН» со счетом 1:1. Гомес был заменен во втором тайме, его унесли с поля на носилках.

«У Артура серьезная травма. Порван ахилл», — сказал Гафин.

Гомесу 26 лет, он выступает за «Динамо» с сентября 2024 года. В текущем сезоне футболист забил 3 мяча и отдал 2 результативные передачи в 16 матчах РПЛ.

Пари Нижний Новгород
1:1
Первый тайм: 0:0
Динамо
Футбол, Премьер-лига, Тур 24
12.04.2025, 14:30 (МСК UTC+3)
Нижний Новгород
Главные тренеры
Виктор Гончаренко
Марцел Личка
Голы
Пари Нижний Новгород
Александр Трошечкин
(Никита Каккоев)
59′
Динамо
Ярослав Гладышев
71′
Нереализованные пенальти
Пари Нижний Новгород
Тьяго Весино
90+9′
Составы команд
Пари Нижний Новгород
1
Вадим Лукьянов
2
Виктор Александров
24
Кирилл Гоцук
25
Свен Карич
10
Александр Трошечкин
15
Александр Эктов
70′
19
Никита Ермаков
22
Никита Каккоев
90′
99
Станислав Магкеев
86
Илья Агапов
62′
16
Ярослав Крашевский
27
Вячеслав Грулев
62′
52
Артем Чистяков
20
Хуан Мануэль Боселли
88′
9
Тьяго Весино
Динамо
1
Андрей Лунев
2
Эли Даса
3
Фабиан Бальбуэна
4
Хуан Хосе Касерес
50
Александр Кутицкий
10
Бителло
8
Хорхе Карраскаль
39′
68′
74
Даниил Фомин
30
Дмитрий Александров
23′
68′
24
Луис Чавес
90+8′
14
Эль Мехди Маухуб
87′
88
Виктор Окишор
52
Егор Смелов
46′
13
Николя Муми Нгамале
11
Артур Гомес
55′
91
Ярослав Гладышев
Статистика
1
Желтые карточки
3
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
15
Удары (всего)
22
5
Удары в створ
4
0
Штанги, перекладины
0
6
Угловые
10
20
Фолы
15
1
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Кирилл Левников
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Андрей Веретешкин
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Дмитрий Ермаков
(Россия, Санкт-Петербург)
ВАР
Артем Любимов
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Алексей Амелин
(Россия, Тула)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти