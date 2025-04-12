«Рубин» обыграл «Локомотив» в матче чемпионата России по футболу

Свой следующий матч «Рубин» проведет 20 апреля в гостях против московского «Динамо». «Локомотив» в следующем туре чемпионата 19 апреля сыграет дома с «Пари Нижний Новгород». 15 апреля «Локомотив» проведет домашний матч первого этапа ½ финала «пути регионов» Фонбет — Кубка России против грозненского «Ахмата».