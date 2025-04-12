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«Рубин» обыграл «Локомотив» в матче чемпионата России по футболу

Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу команды из Казани.

Источник: Егор Алеев/ТАСС

КАЗАНЬ, 12 апреля. /ТАСС/. Казанский «Рубин» со счетом 1:0 обыграл московский «Локомотив» в домашнем матче 24-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ).

Единственный гол на 51-й минуте встречи забил Дардан Шабанхаджай.

«Рубин» поднялся на седьмую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 очков. «Локомотив» с 41 очком идет на шестом месте.

Свой следующий матч «Рубин» проведет 20 апреля в гостях против московского «Динамо». «Локомотив» в следующем туре чемпионата 19 апреля сыграет дома с «Пари Нижний Новгород». 15 апреля «Локомотив» проведет домашний матч первого этапа ½ финала «пути регионов» Фонбет — Кубка России против грозненского «Ахмата».

Рубин
1:0
Первый тайм: 0:0
Локомотив
Футбол, Премьер-лига, Тур 24
12.04.2025, 17:00 (МСК UTC+3)
Ак Барс Арена
Главные тренеры
Рашид Рахимов
Михаил Галактионов
Голы
Рубин
Дардан Шабанхаджай
(Богдан Йочич)
51′
Составы команд
Рубин
38
Евгений Ставер
15
Игор Вуячич
23
Руслан Безруков
27
Алексей Грицаенко
51
Илья Рожков
87′
6
Угочукву Иву
8
Богдан Йочич
70
Дмитрий Кабутов
99
Дардан Шабанхаджай
22
Велдин Ходжа
81′
19
Олег Иванов
10
Мирлинд Даку
81′
30
Валентин Вада
Локомотив
1
Антон Митрюшкин
23
Сесар Монтес
77
Илья Самошников
3
Лукас Фассон
6
Дмитрий Баринов
64′
83
Алексей Батраков
24
Максим Ненахов
73′
7
Эдгар Севикян
45
Александр Сильянов
84′
71
Наир Тикнизян
9
Сергей Пиняев
84′
99
Тимур Сулейманов
90+3′
10
Дмитрий Воробьев
73′
27
Вадим Раков
90
Данила Годяев
44′
46′
93
Артем Карпукас
Статистика
1
Желтые карточки
3
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
12
Удары (всего)
9
7
Удары в створ
2
0
Штанги, перекладины
0
6
Угловые
3
13
Фолы
16
2
Офсайды
2
Судейская бригада
Главный судья
Владимир Москалев
(Россия, Воронеж)
Боковой судья
Михаил Иванов
(Россия, Кострома)
Боковой судья
Алексей Ермилов
(Россия, Москва)
ВАР
Андрей Фисенко
(Россия, Владивосток)
Ассистент ВАР
Евгений Кукуляк
(Россия, Калуга)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти