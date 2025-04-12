«Рубин» обыграл «Локомотив» в матче чемпионата России по футболу

КАЗАНЬ, 12 апреля. /ТАСС/. Казанский «Рубин» со счетом 1:0 обыграл московский «Локомотив» в домашнем матче 24-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ).
Единственный гол на 51-й минуте встречи забил Дардан Шабанхаджай.
«Рубин» поднялся на седьмую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 очков. «Локомотив» с 41 очком идет на шестом месте.
Свой следующий матч «Рубин» проведет 20 апреля в гостях против московского «Динамо». «Локомотив» в следующем туре чемпионата 19 апреля сыграет дома с «Пари Нижний Новгород». 15 апреля «Локомотив» проведет домашний матч первого этапа ½ финала «пути регионов» Фонбет — Кубка России против грозненского «Ахмата».