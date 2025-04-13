«Зенит» разгромил «Краснодар» в матче лидеров РПЛ

«Зенит» набрал 50 очков в 24 матчах и занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. «Краснодар», имеющий в активе 52 очка после 24 встреч, продолжает удерживать лидерство. Матч первого круга завершился со счетом 2:0 в пользу «Краснодара». Таким образом, в случае равенства очков преимущество по дополнительным показателям будет у петербургского клуба.