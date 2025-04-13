«Зенит» разгромил «Краснодар» в матче лидеров РПЛ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 апреля. /ТАСС/. Футболисты петербургского «Зенита» победили «Краснодар» со счетом 4:1 в матче 24-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Санкт-Петербурге в присутствии 57 105 зрителей.
В составе победителей голы забили Андрей Мостовой (29-я минута), Лусиано Гонду (38), Максим Глушенков (81) и Луис Энрике (90+1). У проигравших отличился Никита Кривцов (16).
«Зенит» набрал 50 очков в 24 матчах и занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. «Краснодар», имеющий в активе 52 очка после 24 встреч, продолжает удерживать лидерство. Матч первого круга завершился со счетом 2:0 в пользу «Краснодара». Таким образом, в случае равенства очков преимущество по дополнительным показателям будет у петербургского клуба.
В следующем туре подопечные Сергея Семака 20 апреля дома примут «Химки», а 16 апреля сыграют на домашнем поле с «Ростовом» в полуфинале «пути регионов» Фонбет — Кубка России. «Краснодар» в 25-м туре РПЛ 19 апреля дома встретится с грозненским «Ахматом».