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«Зенит» разгромил «Краснодар» в матче лидеров РПЛ

Петербуржцы сократили отставание в турнирной таблице от лидирующих краснодарцев до двух очков.

Источник: Анна Мейер/ФК "Зенит"/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 апреля. /ТАСС/. Футболисты петербургского «Зенита» победили «Краснодар» со счетом 4:1 в матче 24-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Санкт-Петербурге в присутствии 57 105 зрителей.

В составе победителей голы забили Андрей Мостовой (29-я минута), Лусиано Гонду (38), Максим Глушенков (81) и Луис Энрике (90+1). У проигравших отличился Никита Кривцов (16).

«Зенит» набрал 50 очков в 24 матчах и занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. «Краснодар», имеющий в активе 52 очка после 24 встреч, продолжает удерживать лидерство. Матч первого круга завершился со счетом 2:0 в пользу «Краснодара». Таким образом, в случае равенства очков преимущество по дополнительным показателям будет у петербургского клуба.

В следующем туре подопечные Сергея Семака 20 апреля дома примут «Химки», а 16 апреля сыграют на домашнем поле с «Ростовом» в полуфинале «пути регионов» Фонбет — Кубка России. «Краснодар» в 25-м туре РПЛ 19 апреля дома встретится с грозненским «Ахматом».

Зенит
4:1
Первый тайм: 2:1
Краснодар
Футбол, Премьер-лига, Тур 24
13.04.2025, 17:00 (МСК UTC+3)
Газпром Арена, 57101 зритель
Главные тренеры
Сергей Семак
Мурад Мусаев
Голы
Зенит
Андрей Мостовой
29′
Лусиано Гонду
(Андрей Мостовой)
38′
Максим Глушенков
(Маркус Вендел)
80′
Луис Энрике
(Александр Соболев)
90′
Краснодар
Никита Кривцов
(Джон Кордоба)
16′
Составы команд
Зенит
1
Евгений Латышонок
3
Дуглас Сантос
25
Страхиня Эракович
27
Нино
5
Вильмар Барриос
11
Луис Энрике
76′
8
Маркус Вендел
89′
14
Саша Зделар
17
Андрей Мостовой
73′
79′
6
Ваня Дркушич
67
Максим Глушенков
84′
7
Александр Соболев
32
Лусиано Гонду
84′
30
Матео Кассьерра
31
Густаво Мантуан
73′
89′
77
Ильзат Ахметов
Краснодар
1
Станислав Агкацев
4
Диего Коста
15
Лукас Оласа
71′
10
Эдуард Сперцян
31
Фернанду да Силва Кайо
9
Джон Кордоба
20
Джованни Гонсалес
60′
98
Сергей Петров
11
Жоау Батчи
60′
6
Кевин Ленини
88′
53
Александр Черников
45+5′
60′
90
Дэвид Мозес Кобнан
88
Никита Кривцов
79′
8
Данила Козлов
40
Олакунле Олусегун
74′
19
Федор Смолов
Статистика
3
Желтые карточки
3
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
14
Удары (всего)
3
7
Удары в створ
2
0
Штанги, перекладины
0
3
Угловые
2
16
Фолы
25
0
Офсайды
4
Судейская бригада
Главный судья
Павел Кукуян
(Россия, Сочи)
Боковой судья
Рустам Мухтаров
(Россия, Петрозаводск)
Боковой судья
Андрей Образко
(Россия, Ставрополь)
ВАР
Сергей Иванов
(Россия, Ростов-на-Дону)
Ассистент ВАР
Роман Галимов
(Россия, Улан-Удэ)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти