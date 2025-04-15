Легионеры «Химок» кричали «No money, no play!» в момент конфликта перед тренировкой. Садыгов пообещал, что долги погасят (Иван Карпов)

Футболисты возмутились, что Артиге и его штабу при увольнении выплатили все деньги, а игрокам деньги не платят. Отмечается, что легионеры в момент конфликта кричали: «No money, no play!» («Нет денег — нет игры»). Не получив ответа, игроки решили покинуть тренировку.