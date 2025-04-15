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Легионеры «Химок» кричали «No money, no play!» в момент конфликта перед тренировкой. Садыгов пообещал, что долги погасят (Иван Карпов)

Инвестор «Химок» пообещал игрокам, что долги перед ними будут погашены.

Источник: Спортс"

Сегодня клуб объявил об увольнении тренера Франка Артиги. Ранее сообщалось, что «Химки» решили уволить Артигу из-за публичной поддержки иностранных игроков в ситуации с задержкой зарплаты.

После увольнения тренера футболисты бойкотировали тренировку на поле. Также игроки «Химок» думают о бойкоте матча с «Зенитом».

По данным инсайдера Ивана Карпова, футболисты ушли с тренировки из-за того, что об увольнении Артиги им сообщил гендиректор Дмитрий Брехов, а не инвестор Туфан Садыгов.

Футболисты возмутились, что Артиге и его штабу при увольнении выплатили все деньги, а игрокам деньги не платят. Отмечается, что легионеры в момент конфликта кричали: «No money, no play!» («Нет денег — нет игры»). Не получив ответа, игроки решили покинуть тренировку.

После этого Садыгов связался с командой по телефону и объяснил лидерам, что тренера нужно было сменить, а по долгам рассчитаются.

Садыгов пообещал, что завтра приедет на тренировку и убедит игроков приступить к работе с новым тренером — Магомедом Адиевым.

Химки
1:3
Первый тайм: 1:0
Крылья Советов
Футбол, Премьер-лига, Тур 24
13.04.2025, 19:30 (МСК UTC+3)
Арена Химки, 1506 зрителей
Главные тренеры
Франк Артига
Игорь Осинькин
Голы
Химки
Антон Заболотный
(Дани Фернандес)
14′
Крылья Советов
Кирилл Печенин
54′
Иван Сергеев
(Кирилл Печенин)
75′
Игорь Дмитриев
(Владислав Шитов)
90+4′
Составы команд
Химки
87
Никита Кокарев
14
Георгий Джикия
25
Александр Филин
18
Зелимхан Бакаев
90′
32
Лукас Вера
91
Антон Заболотный
5
Данил Степанов
78′
2
Петар Голубович
72
Дани Фернандес
78′
99
Ориньо
17
Илья Берковский
65′
11
Резиуан Мирзов
22
Роберт Мехия
65′
29
Бони Амиан
90′
77
Алекс Корредера
83′
9
Александр Руденко
Крылья Советов
30
Сергей Песьяков
4
Александр Солдатенков
22
Фернандо Костанца
23
Гленн Бейл
25
Кирилл Печенин
31′
5
Доминик Ороз
15
Николай Рассказов
72′
34
Лука Гагнидзе
6
Сергей Бабкин
49′
72′
73
Владислав Шитов
9
Антон Зиньковский
89′
28
Игорь Дмитриев
19
Иван Олейников
89′
7
Дмитрий Цыпченко
13
Иван Сергеев
90′
20
Амар Рахманович
Статистика
2
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
11
Удары (всего)
23
4
Удары в створ
7
0
Штанги, перекладины
0
3
Угловые
4
9
Фолы
13
0
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Иван Абросимов
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Кирилл Большаков
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Хамид Талаев
(Россия, Грозный)
ВАР
Сергей Цыганов
(Россия, Владивосток)
Ассистент ВАР
Андрей Фисенко
(Россия, Владивосток)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти