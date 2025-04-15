Легионеры «Химок» кричали «No money, no play!» в момент конфликта перед тренировкой. Садыгов пообещал, что долги погасят (Иван Карпов)

Сегодня клуб объявил об увольнении тренера Франка Артиги. Ранее сообщалось, что «Химки» решили уволить Артигу из-за публичной поддержки иностранных игроков в ситуации с задержкой зарплаты.
После увольнения тренера футболисты бойкотировали тренировку на поле. Также игроки «Химок» думают о бойкоте матча с «Зенитом».
По данным инсайдера Ивана Карпова, футболисты ушли с тренировки из-за того, что об увольнении Артиги им сообщил гендиректор Дмитрий Брехов, а не инвестор Туфан Садыгов.
Футболисты возмутились, что Артиге и его штабу при увольнении выплатили все деньги, а игрокам деньги не платят. Отмечается, что легионеры в момент конфликта кричали: «No money, no play!» («Нет денег — нет игры»). Не получив ответа, игроки решили покинуть тренировку.
После этого Садыгов связался с командой по телефону и объяснил лидерам, что тренера нужно было сменить, а по долгам рассчитаются.
Садыгов пообещал, что завтра приедет на тренировку и убедит игроков приступить к работе с новым тренером — Магомедом Адиевым.
Франк Артига
Игорь Осинькин
Антон Заболотный
(Дани Фернандес)
14′
Кирилл Печенин
54′
Иван Сергеев
(Кирилл Печенин)
75′
Игорь Дмитриев
(Владислав Шитов)
90+4′
87
Никита Кокарев
14
Георгий Джикия
25
Александр Филин
18
Зелимхан Бакаев
90′
32
Лукас Вера
91
Антон Заболотный
5
Данил Степанов
78′
2
Петар Голубович
72
Дани Фернандес
78′
99
Ориньо
17
Илья Берковский
65′
11
Резиуан Мирзов
22
Роберт Мехия
65′
29
Бони Амиан
90′
77
Алекс Корредера
83′
9
Александр Руденко
30
Сергей Песьяков
4
Александр Солдатенков
22
Фернандо Костанца
23
Гленн Бейл
25
Кирилл Печенин
31′
5
Доминик Ороз
15
Николай Рассказов
72′
34
Лука Гагнидзе
6
Сергей Бабкин
49′
72′
73
Владислав Шитов
9
Антон Зиньковский
89′
28
Игорь Дмитриев
19
Иван Олейников
89′
7
Дмитрий Цыпченко
13
Иван Сергеев
90′
20
Амар Рахманович
2
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
11
Удары (всего)
23
4
Удары в створ
7
0
Штанги, перекладины
0
3
Угловые
4
9
Фолы
13
0
Офсайды
0
Главный судья
Иван Абросимов
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Кирилл Большаков
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Хамид Талаев
(Россия, Грозный)
ВАР
Сергей Цыганов
(Россия, Владивосток)
Ассистент ВАР
Андрей Фисенко
(Россия, Владивосток)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти