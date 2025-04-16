Адиев стал исполняющим обязанности главного тренера футбольного клуба «Химки»

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Магомед Адиев назначен исполняющим обязанности главного тренера подмосковного футбольного клуба «Химки». Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Ранее ТАСС сообщал, что пост главного тренера команды покинул испанец Франк Артига.
«Рад, что договорились с руководством “Химок” о сотрудничестве. Задача по сохранению места в Мир — Российской премьер-лиге (РПЛ) непростая, но приступаю к работе с энтузиазмом и намерением эту задачу решить. Надеюсь, вместе с игроками и руководителями клуба нам удастся это сделать», — сказал Адиев.
Адиеву 47 лет, с апреля 2022 года по май 2024 года он возглавлял сборную Казахстана, под его руководством национальная команда вышла в плей-офф за право принять участие в чемпионате Европы 2024 года. В полуфинале плей-офф сборная Казахстана со счетом 0:5 уступила команде Греции. В апреле 2024 года Адиев возглавил грозненский «Ахмат», команда заняла по итогам чемпионата России 10-е место. В сентябре специалист покинул грозненский клуб. По ходу карьеры Адиев также возглавлял махачкалинские клубы «Легион-Динамо» и «Анжи», «Чайку» из Ростовской области и карагандинский «Шахтер».
В период игровой карьеры Адиев выступал за «Анжи», московский ЦСКА, саратовский «Сокол», грозненский «Терек» (сейчас — «Ахмат»), с которым в 2004 году стал обладателем Кубка России.
После 24 туров «Химки» занимают в турнирной таблице чемпионата России 12-е место с 23 очками. В 25-м туре РПЛ подмосковная команда на выезде сыграет с петербургским «Зенитом» 20 апреля.