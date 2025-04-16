Адиев стал исполняющим обязанности главного тренера футбольного клуба «Химки»

Адиеву 47 лет, с апреля 2022 года по май 2024 года он возглавлял сборную Казахстана, под его руководством национальная команда вышла в плей-офф за право принять участие в чемпионате Европы 2024 года. В полуфинале плей-офф сборная Казахстана со счетом 0:5 уступила команде Греции. В апреле 2024 года Адиев возглавил грозненский «Ахмат», команда заняла по итогам чемпионата России 10-е место. В сентябре специалист покинул грозненский клуб. По ходу карьеры Адиев также возглавлял махачкалинские клубы «Легион-Динамо» и «Анжи», «Чайку» из Ростовской области и карагандинский «Шахтер».