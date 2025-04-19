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«Акрон» — «Спартак»: стартовые составы команд на матч 25-го тура РПЛ

Сегодня, 19 апреля, состоится матч 25-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся тольяттинский Акрон и московский Спартак.

Источник: https://vk.com/fcakron

Игра пройдёт на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)». В качестве главного арбитра встречи выступит Алексей Сухой. Стартовый свисток судьи прозвучит в 14:30 мск.

Стартовые составы команд.

«Акрон»: Васютин, Савичев, Неделчяру, Бокоев, Фернандес, Пестряков, Кузьмин, Бакаев, Лончар, Джурасович, Дзюба.

«Спартак»: Помазун, Рябчук, Бабич, Зобнин, Литвинов, Умяров, Мартинс, Барко, Бонгонда, Маркиньос, Гарсия.

«Акрон» занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 28 очков за 24 матча. «Спартак» заработал 47 очков после 24 игр и располагается на третьей строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 52 очка за 24 игры.