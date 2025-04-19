«Акрон» — «Спартак»: стартовые составы команд на матч 25-го тура РПЛ

«Акрон» занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 28 очков за 24 матча. «Спартак» заработал 47 очков после 24 игр и располагается на третьей строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 52 очка за 24 игры.