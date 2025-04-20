«Химки» при помощи РПЛ проведут матч с «Зенитом» основным составом

Тогда же он заявил, что РПЛ ввела внешнее управление в «Химках». Это означает, что все финансовые действия в клубе будут производиться при согласовании с лигой. В пятницу под руководством Адиева тренировку провел основной состав. В тот же день в пресс-службе «Химок» сообщили ТАСС, что футболистам выплатили зарплату за декабрь. В субботу ТАСС сообщил, что основной состав «Химок» отправился на игру с «Зенитом».