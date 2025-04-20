«Химки» при помощи РПЛ проведут матч с «Зенитом» основным составом

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Программа 25-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) продолжится в воскресенье четырьмя матчами. В этот день состоятся игры «Динамо» — «Рубин», «Факел» — «Ростов», «Зенит» — «Химки» и ЦСКА — «Крылья Советов».
Особое внимание на неделе было приковано к матчу между петербургским «Зенитом» и подмосковными «Химками», который пройдет на «Газпром-Арене» в Санкт-Петербурге и начнется в 16:30 мск. «Зенит» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 50 очков. Столько же у московского «Спартака», но петербургская команда уступает за счет результатов личных встреч. «Химки» с 23 очками располагаются на 12-й позиции.
На неделе портал «Чемпионат» сообщил, что игроки «Химок» выражали готовность отказаться от выхода на матч с «Зенитом». Причина — долги по зарплате и отставка главного тренера команды Франка Артиги. 15 апреля «Химки» возглавил Магомед Адиев. В четверг президент РПЛ Александр Алаев заявил, что ситуация в «Химках» ставит под угрозу репутацию лиги. В пятницу он посетил тренировку «Химок», заверив игроков, что будет находиться в постоянном контакте с командой по поводу сложившейся в клубе ситуации с долгами.
Тогда же он заявил, что РПЛ ввела внешнее управление в «Химках». Это означает, что все финансовые действия в клубе будут производиться при согласовании с лигой. В пятницу под руководством Адиева тренировку провел основной состав. В тот же день в пресс-службе «Химок» сообщили ТАСС, что футболистам выплатили зарплату за декабрь. В субботу ТАСС сообщил, что основной состав «Химок» отправился на игру с «Зенитом».
Игра первой части сезона между командами завершилась вничью со счетом 1:1. В последний раз «Зенит» обыграл «Химки» на своем поле 12 марта 2023 года, тогда встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу петербургской команды. «Химки» никогда в истории РПЛ не побеждали «Зенит». В составе гостей из-за перебора желтых карточек не сыграет принадлежавший «Зениту» полузащитник Зелимхан Бакаев.
Также в воскресенье воронежский «Факел» дома сыграет с «Ростовом», матч начнется в 14:00 мск. Ростовчане с 33 очками занимают восьмое место в турнирной таблице РПЛ. «Факел» с 15 очками располагается на последней, 16-й позиции. Игра первой части сезона между командами завершилась победой «Ростова» со счетом 4:1.
Матчи «Динамо» и ЦСКА
Московское «Динамо» на своем поле встретится с казанским «Рубином», матч начнется в 14:00 мск. Бело-голубые занимают шестое место в турнирной таблице РПЛ с 43 очками, «Рубин» с 36 очками располагается на седьмой позиции. «Динамо» подходит к матчу с серией из трех матчей без побед во всех турнирах: команда проиграла ЦСКА (1:3) и сыграла вничью с «Пари Нижний Новгород» (1:1) в РПЛ, а также разошлась миром с ЦСКА (0:0) в Фонбет — Кубке России. В первой части сезона «Динамо» обыграло «Рубин» со счетом 4:0.
Изначально игра должна была начаться в 19:30 мск. Но 9 апреля по просьбе «Динамо» РПЛ приняла решение перенести начало игры на 14:00 в связи с проведением в этот же день на «ВТБ-Арене» матча плей-офф Фонбет — Континентальной хоккейной лиги между московским «Динамо» и казанским «Ак Барсом» (счет в серии до четырех побед 2−2). «Для удобства болельщиков и в связи с высокой загруженностью арены параллельный матч “Динамо” — “Рубин” на этом же стадионе было решено провести в дневное время», — отметили в лиге.
Завершит тур игра ЦСКА — «Крылья Советов», которая начнется в 19:30 мск. Армейский клуб подходит к игре с серией из пяти побед в РПЛ и еще не проигрывал после возобновления сезона во всех турнирах (6 побед, 2 ничьи). ЦСКА с 47 очками занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ. «Крылья Советов» с 26 очками располагаются на 11-й позиции.
Программа 25-го тура РПЛ стартовала в субботу. В этот день «Оренбург» дома обыграл махачкалинское «Динамо» (2:1), «Спартак» в гостях оказался сильнее «Акрона» (3:2), «Пари НН» на выезде уступил «Локомотиву» (0:3), «Краснодар» на своем поле победил «Ахмат» (3:1).