Бригаду Левникова назначили на матч РПЛ между «Спартаком» и ЦСКА

Главным арбитром матча «Ростов» — «Локомотив», который пройдет также 26 апреля, назначен Сергей Карасев. Ему будут помогать Максим Гаврилин и Игорь Демешко. За VAR будет отвечать Евгений Буланов. Карасев получил назначение главным арбитром впервые с матча 23-го тура РПЛ между ЦСКА и «Динамо», в котором допустил ошибку.