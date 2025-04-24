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Бригаду Левникова назначили на матч РПЛ между «Спартаком» и ЦСКА

РФС: бригада Левникова назначена на матч РПЛ между Спартаком и ЦСКА.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым назначена на матч 26-го тура чемпионата России между московскими «Спартаком» и ЦСКА, сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).

Встреча Российской премьер-лиги (РПЛ) пройдет в Москве на стадионе «Спартака» 26 апреля. Начало матча — 19:30.

Помогать Левникову будут ассистенты Дмитрий Ермаков и Андрей Веретешкин. Резервным судьей станет Ян Бобровский. За систему видеопомощи арбитрам (VAR) будут отвечать Артем Любимов и Алексей Амелин. Инспектор — Николай Иванов.

Главным арбитром матча «Ростов» — «Локомотив», который пройдет также 26 апреля, назначен Сергей Карасев. Ему будут помогать Максим Гаврилин и Игорь Демешко. За VAR будет отвечать Евгений Буланов. Карасев получил назначение главным арбитром впервые с матча 23-го тура РПЛ между ЦСКА и «Динамо», в котором допустил ошибку.

Другие назначения 26-го тура РПЛ:

25 апреля, пятница.

«Динамо» (Махачкала) — «Краснодар» — Артем Чистяков (VAR — Василий Казарцев);

26 апреля, суббота.

Динамо (Москва) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — Виталий Мешков (Владимир Москалев);

«Нижний Новгород» — «Ахмат» (Грозный) — Павел Шадыханов (Павел Кукуян);

27 апреля, воскресенье.

«Крылья Советов» (Самара) — «Оренбург» — Алексей Сухой (Сергей Иванов);

«Химки» — «Акрон» (Тольятти) — Егор Егоров (Артур Федоров);

«Рубин» (Казань) — «Факел» (Воронеж) — Роман Сафьян (Алексей Амелин).