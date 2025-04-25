Махачкалинское «Динамо» сыграет против «Краснодара» в специальной форме

«Всего местными мастерами создано 200 комплектов формы. Кайтагский орнамент, который стал главным украшением новой формы, вручную вышит на каждой джерси мастерицами из дагестанского села Кубачи. Уникальный орнамент создан художницей из Каспийска Сефижат Керимовой. Традиционная кайтагская вышивка на форме “Динамо” — дань уважения уникальному культурному наследию дагестанских мастеров», — говорится в сообщении махачкалинского клуба.