Махачкалинское «Динамо» сыграет против «Краснодара» в специальной форме

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Махачкалинское «Динамо» сыграет в матче 26-го тура чемпионата России против «Краснодара» в специальной игровой форме ручной работы, сообщается в официальном Telegram-канале клуба Российской премьер-лиги (РПЛ).
Встреча пройдет в Каспийске в пятницу, 25 апреля, начало встречи — 19:30 мск.
«Всего местными мастерами создано 200 комплектов формы. Кайтагский орнамент, который стал главным украшением новой формы, вручную вышит на каждой джерси мастерицами из дагестанского села Кубачи. Уникальный орнамент создан художницей из Каспийска Сефижат Керимовой. Традиционная кайтагская вышивка на форме “Динамо” — дань уважения уникальному культурному наследию дагестанских мастеров», — говорится в сообщении махачкалинского клуба.
После 25 туров «Краснодар» (55 очков) возглавляет турнирную таблицу РПЛ. «Динамо» (27) занимает десятое место.