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Футболисты «Зенита» сыграли вничью с московским «Динамо» в матче чемпионата России

Встреча завершилась со счетом 1:1.

Источник: Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Петербургский «Зенит» со счетом 1:1 сыграл вничью с московским «Динамо» в гостевом матче 26-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на «ВТБ-Арене» в присутствии 19 126 зрителей.

В составе «Зенита» забитым мячом отметился Педро (18-я минута). У «Динамо» гол забил Ярослав Гладышев (41).

«Динамо» забило в 20-м матче чемпионата России подряд, установив клубный рекорд по этому показателю. Прежнее достижение было установлено в 1994 году, когда команда отличалась голом в 19 играх национального первенства подряд. В последний раз футболисты «Динамо» не сумели забить 25 августа в домашней встрече 6-го тура против «Краснодара» (0:1).

«Зенит» занимает 2-е место в турнирной таблице РПЛ с 54 очками, отставая от лидирующего «Краснодара» на 4 балла. «Динамо» располагается на 5-й позиции, набрав 47 очков. В следующем туре «Зенит» примет «Пари Нижний Новгород» 4 мая, «Динамо» днем позднее сыграет в гостях с самарскими «Крыльями Советов».

До следующего матча в РПЛ обе команды проведут игры в Фонбет — Кубке России. «Зенит» 30 апреля проведет первую встречу финала «пути РПЛ» с московским ЦСКА в Санкт-Петербурге. «Динамо» днем ранее сыграет в гостях против столичного «Спартака» во втором этапе ½ финала «пути регионов».

Динамо
1:1
Первый тайм: 1:1
Зенит
Футбол, Премьер-лига, Тур 26
26.04.2025, 14:00 (МСК UTC+3)
ВТБ Арена, 19126 зрителей
Главные тренеры
Марцел Личка
Сергей Семак
Голы
Динамо
Ярослав Гладышев
(Луис Чавес)
41′
Зенит
Педро
18′
Составы команд
Динамо
1
Андрей Лунев
3
Фабиан Бальбуэна
4
Хуан Хосе Касерес
18
Николас Маричаль
8
Хорхе Карраскаль
10
Бителло
15
Данил Глебов
91
Ярослав Гладышев
24
Луис Чавес
6
Роберто Фернандес
67′
76′
50
Александр Кутицкий
74
Даниил Фомин
47′
76′
13
Николя Муми Нгамале
Зенит
1
Евгений Латышонок
25
Страхиня Эракович
27
Нино
5
Вильмар Барриос
90+2′
11
Луис Энрике
31
Густаво Мантуан
3
Дуглас Сантос
88′
28
Нуралы Алип
8
Маркус Вендел
88′
21
Александр Ерохин
67
Максим Глушенков
60′
63′
17
Андрей Мостовой
24
Педро
63′
32
Лусиано Гонду
30
Матео Кассьерра
77′
7
Александр Соболев
Статистика
2
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
9
Удары (всего)
12
3
Удары в створ
5
0
Штанги, перекладины
0
4
Угловые
7
16
Фолы
12
0
Офсайды
4
Судейская бригада
Главный судья
Виталий Мешков
(Россия, Дмитров)
Боковой судья
Арам Петросян
(Россия, Бронницы)
Боковой судья
Константин Шаламберидзе
(Россия, Москва)
ВАР
Владимир Москалев
(Россия, Воронеж)
Ассистент ВАР
Сергей Иванов
(Россия, Ростов-на-Дону)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти