Футболисты «Зенита» сыграли вничью с московским «Динамо» в матче чемпионата России

«Динамо» забило в 20-м матче чемпионата России подряд, установив клубный рекорд по этому показателю. Прежнее достижение было установлено в 1994 году, когда команда отличалась голом в 19 играх национального первенства подряд. В последний раз футболисты «Динамо» не сумели забить 25 августа в домашней встрече 6-го тура против «Краснодара» (0:1).