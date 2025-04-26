Футболисты «Зенита» сыграли вничью с московским «Динамо» в матче чемпионата России

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Петербургский «Зенит» со счетом 1:1 сыграл вничью с московским «Динамо» в гостевом матче 26-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на «ВТБ-Арене» в присутствии 19 126 зрителей.
В составе «Зенита» забитым мячом отметился Педро (18-я минута). У «Динамо» гол забил Ярослав Гладышев (41).
«Динамо» забило в 20-м матче чемпионата России подряд, установив клубный рекорд по этому показателю. Прежнее достижение было установлено в 1994 году, когда команда отличалась голом в 19 играх национального первенства подряд. В последний раз футболисты «Динамо» не сумели забить 25 августа в домашней встрече 6-го тура против «Краснодара» (0:1).
«Зенит» занимает 2-е место в турнирной таблице РПЛ с 54 очками, отставая от лидирующего «Краснодара» на 4 балла. «Динамо» располагается на 5-й позиции, набрав 47 очков. В следующем туре «Зенит» примет «Пари Нижний Новгород» 4 мая, «Динамо» днем позднее сыграет в гостях с самарскими «Крыльями Советов».
До следующего матча в РПЛ обе команды проведут игры в Фонбет — Кубке России. «Зенит» 30 апреля проведет первую встречу финала «пути РПЛ» с московским ЦСКА в Санкт-Петербурге. «Динамо» днем ранее сыграет в гостях против столичного «Спартака» во втором этапе ½ финала «пути регионов».
Марцел Личка
Сергей Семак
Ярослав Гладышев
(Луис Чавес)
41′
Педро
18′
1
Андрей Лунев
3
Фабиан Бальбуэна
4
Хуан Хосе Касерес
18
Николас Маричаль
8
Хорхе Карраскаль
10
Бителло
15
Данил Глебов
91
Ярослав Гладышев
24
Луис Чавес
6
Роберто Фернандес
67′
76′
50
Александр Кутицкий
74
Даниил Фомин
47′
76′
13
Николя Муми Нгамале
1
Евгений Латышонок
25
Страхиня Эракович
27
Нино
5
Вильмар Барриос
90+2′
11
Луис Энрике
31
Густаво Мантуан
3
Дуглас Сантос
88′
28
Нуралы Алип
8
Маркус Вендел
88′
21
Александр Ерохин
67
Максим Глушенков
60′
63′
17
Андрей Мостовой
24
Педро
63′
32
Лусиано Гонду
30
Матео Кассьерра
77′
7
Александр Соболев
2
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
9
Удары (всего)
12
3
Удары в створ
5
0
Штанги, перекладины
0
4
Угловые
7
16
Фолы
12
0
Офсайды
4
Главный судья
Виталий Мешков
(Россия, Дмитров)
Боковой судья
Арам Петросян
(Россия, Бронницы)
Боковой судья
Константин Шаламберидзе
(Россия, Москва)
ВАР
Владимир Москалев
(Россия, Воронеж)
Ассистент ВАР
Сергей Иванов
(Россия, Ростов-на-Дону)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти