35-летний футболист «Зенита» Ерохин отметил, что сохраняет мотивацию продолжать карьеру

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. 35-летний полузащитник петербургского «Зенита» Александр Ерохин, у которого летом истекает контракт с клубом, сохраняет мотивацию продолжать карьеру футболиста. Об этом Ерохин рассказал ТАСС.
В текущем сезоне Ерохин провел 17 матчей в чемпионате страны, в которых отметился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей.
«Продление контракта? Все в процессе, ничего нового пока не могу сказать. У меня еще, конечно, есть мотивация играть. Хочется играть. Что касается сборной, то мы не общались с Валерием Георгиевичем [Карпиным], я для себя дверь в сборную не закрывал», — сказал Ерохин.
Ерохин с 2017 года выступает за «Зенит». В составе команды он стал шестикратным чемпионом России и двукратным обладателем кубка страны.
На первом матче финала «пути Российской премьер-лиги» Фонбет — Кубка России «Зенит» — ЦСКА (2:0) Российский футбольный союз организовал акцию «Бессмертный полк». Российские футболисты вышли на поле с портретами своих родственников, которые участвовали в Великой Отечественной войне. Игра началась с минуты молчания в память о жертвах Великой Отечественной войны.
«У меня участвовали родственники в Великой Отечественной войне. Очень важно и нужно эту память нести. Я думаю, что и для нас, и для будущих поколений это очень важно. Если мы не будем это передавать детям, то кто? Конечно, благодарны за организацию этой акции, что ее поддерживают», — отметил Ерохин.