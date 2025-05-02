35-летний футболист «Зенита» Ерохин отметил, что сохраняет мотивацию продолжать карьеру

«У меня участвовали родственники в Великой Отечественной войне. Очень важно и нужно эту память нести. Я думаю, что и для нас, и для будущих поколений это очень важно. Если мы не будем это передавать детям, то кто? Конечно, благодарны за организацию этой акции, что ее поддерживают», — отметил Ерохин.