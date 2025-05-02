Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

35-летний футболист «Зенита» Ерохин отметил, что сохраняет мотивацию продолжать карьеру

Контракт полузащитника с клубом истекает летом 2025 года.

Источник: ФК "Зенит"

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. 35-летний полузащитник петербургского «Зенита» Александр Ерохин, у которого летом истекает контракт с клубом, сохраняет мотивацию продолжать карьеру футболиста. Об этом Ерохин рассказал ТАСС.

В текущем сезоне Ерохин провел 17 матчей в чемпионате страны, в которых отметился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей.

«Продление контракта? Все в процессе, ничего нового пока не могу сказать. У меня еще, конечно, есть мотивация играть. Хочется играть. Что касается сборной, то мы не общались с Валерием Георгиевичем [Карпиным], я для себя дверь в сборную не закрывал», — сказал Ерохин.

Ерохин с 2017 года выступает за «Зенит». В составе команды он стал шестикратным чемпионом России и двукратным обладателем кубка страны.

На первом матче финала «пути Российской премьер-лиги» Фонбет — Кубка России «Зенит» — ЦСКА (2:0) Российский футбольный союз организовал акцию «Бессмертный полк». Российские футболисты вышли на поле с портретами своих родственников, которые участвовали в Великой Отечественной войне. Игра началась с минуты молчания в память о жертвах Великой Отечественной войны.

«У меня участвовали родственники в Великой Отечественной войне. Очень важно и нужно эту память нести. Я думаю, что и для нас, и для будущих поколений это очень важно. Если мы не будем это передавать детям, то кто? Конечно, благодарны за организацию этой акции, что ее поддерживают», — отметил Ерохин.