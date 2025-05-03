«Локомотив» сыграл вничью с «Оренбургом» в матче РПЛ, выпустив 11 россиян в старте

Впервые в XXI веке в стартовом составе «Локомотива» на матч чемпионата России вышли 11 российских футболистов. Рекордсменом по числу матчей с 11 россиянами в стартовом составе чемпионата России является воронежский «Факел» (28 игр). В четвертый раз в XXI веке 11 россиян вышли на поле с первых минут у московских команд: дважды столько россиян в составе выпускало «Торпедо» (оба раза — в 2022 году), один раз — «Динамо» (в 2015 году).