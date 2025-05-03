«Локомотив» сыграл вничью с «Оренбургом» в матче РПЛ, выпустив 11 россиян в старте

В составе «Локомотива» гол забил Сергей Пиняев (57-я минута). У «Оренбурга» отличился Алексей Татаев (66). На 65-й минуте полузащитник «Локомотива» Артем Тимофеев получил вторую желтую карточку и был удален с поля. На 77-й минуте у «Оренбурга» произошла замена вратаря: вместо Богдана Москвичева, получившего травму ноги и покинувшего поле на носилках, вышел Николай Сысуев.
Впервые в XXI веке в стартовом составе «Локомотива» на матч чемпионата России вышли 11 российских футболистов. Рекордсменом по числу матчей с 11 россиянами в стартовом составе чемпионата России является воронежский «Факел» (28 игр). В четвертый раз в XXI веке 11 россиян вышли на поле с первых минут у московских команд: дважды столько россиян в составе выпускало «Торпедо» (оба раза — в 2022 году), один раз — «Динамо» (в 2015 году).
«Локомотив» набрал 46 очков и занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. «Оренбург» с 18 очками идет на предпоследнем, 15-м месте. В следующем туре «Локомотив» на выезде сыграет с воронежским «Факелом» 11 мая, «Оренбург» днем ранее примет подмосковные «Химки».
Михаил Галактионов
Владимир Слишкович
Сергей Пиняев
57′
Алексей Татаев
66′
1
Антон Митрюшкин
24
Максим Ненахов
45
Александр Сильянов
85
Евгений Морозов
4′
6
Дмитрий Баринов
59
Егор Погостнов
83
Алексей Батраков
94
Артем Тимофеев
49′
65′
9
Сергей Пиняев
74′
27
Вадим Раков
8
Владислав Сарвели
67′
90
Данила Годяев
10
Дмитрий Воробьев
74′
99
Тимур Сулейманов
5
Алексей Татаев
38
Артем Касимов
87
Данила Прохин
20
Дмитрий Рыбчинский
81
Максим Сидоров
9
Брайан Мансилья
1
Богдан Москвичев
77′
99
Николай Сысуев
8
Иван Башич
72′
77′
14
Ярослав Михайлов
12
Андрей Малых
51′
61′
35
Казымджан Караташ
10
Саид Сахархизан
38′
46′
90
Максим Савельев
7
Эмирджан Гюрлюк
84′
19
Ацамаз Ревазов
3
Желтые карточки
3
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
8
Удары (всего)
23
2
Удары в створ
8
0
Штанги, перекладины
0
2
Угловые
5
6
Фолы
5
1
Офсайды
1
Главный судья
Василий Казарцев
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Рашид Абусуев
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Хамид Талаев
(Россия, Грозный)
ВАР
Андрей Фисенко
(Россия, Владивосток)
Ассистент ВАР
Алексей Сухой
(Россия, Люберцы)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти