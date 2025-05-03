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«Локомотив» сыграл вничью с «Оренбургом» в матче РПЛ, выпустив 11 россиян в старте

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Футболисты московского «Локомотива» дома со счетом 1:1 сыграли вничью с «Оренбургом» в матче 27-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на «РЖД-Арене».

Источник: Михаил Синицын/ТАСС

В составе «Локомотива» гол забил Сергей Пиняев (57-я минута). У «Оренбурга» отличился Алексей Татаев (66). На 65-й минуте полузащитник «Локомотива» Артем Тимофеев получил вторую желтую карточку и был удален с поля. На 77-й минуте у «Оренбурга» произошла замена вратаря: вместо Богдана Москвичева, получившего травму ноги и покинувшего поле на носилках, вышел Николай Сысуев.

Впервые в XXI веке в стартовом составе «Локомотива» на матч чемпионата России вышли 11 российских футболистов. Рекордсменом по числу матчей с 11 россиянами в стартовом составе чемпионата России является воронежский «Факел» (28 игр). В четвертый раз в XXI веке 11 россиян вышли на поле с первых минут у московских команд: дважды столько россиян в составе выпускало «Торпедо» (оба раза — в 2022 году), один раз — «Динамо» (в 2015 году).

«Локомотив» набрал 46 очков и занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. «Оренбург» с 18 очками идет на предпоследнем, 15-м месте. В следующем туре «Локомотив» на выезде сыграет с воронежским «Факелом» 11 мая, «Оренбург» днем ранее примет подмосковные «Химки».

Локомотив
1:1
Первый тайм: 0:0
Оренбург
Футбол, Премьер-лига, Тур 27
3.05.2025, 17:00 (МСК UTC+3)
РЖД Арена
Главные тренеры
Михаил Галактионов
Владимир Слишкович
Голы
Локомотив
Сергей Пиняев
57′
Оренбург
Алексей Татаев
66′
Составы команд
Локомотив
1
Антон Митрюшкин
24
Максим Ненахов
45
Александр Сильянов
85
Евгений Морозов
4′
6
Дмитрий Баринов
59
Егор Погостнов
83
Алексей Батраков
94
Артем Тимофеев
49′
65′
9
Сергей Пиняев
74′
27
Вадим Раков
8
Владислав Сарвели
67′
90
Данила Годяев
10
Дмитрий Воробьев
74′
99
Тимур Сулейманов
Оренбург
5
Алексей Татаев
38
Артем Касимов
87
Данила Прохин
20
Дмитрий Рыбчинский
81
Максим Сидоров
9
Брайан Мансилья
1
Богдан Москвичев
77′
99
Николай Сысуев
8
Иван Башич
72′
77′
14
Ярослав Михайлов
12
Андрей Малых
51′
61′
35
Казымджан Караташ
10
Саид Сахархизан
38′
46′
90
Максим Савельев
7
Эмирджан Гюрлюк
84′
19
Ацамаз Ревазов
Статистика
3
Желтые карточки
3
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
8
Удары (всего)
23
2
Удары в створ
8
0
Штанги, перекладины
0
2
Угловые
5
6
Фолы
5
1
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Василий Казарцев
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Рашид Абусуев
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Хамид Талаев
(Россия, Грозный)
ВАР
Андрей Фисенко
(Россия, Владивосток)
Ассистент ВАР
Алексей Сухой
(Россия, Люберцы)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти