Вратарь молодежной сборной России Москвичев получил разрыв крестообразной связки

Москвичеву 21 год, он выступает за «Оренбург» на правах аренды из петербургского «Зенита». В текущем сезоне он провел 22 матча во всех турнирах, 2 из которых — «на ноль». Голкипер провел 4 матча в составе молодежной сборной России, включая товарищескую игру с молодежной сборной Колумбии 22 марта (0:1).