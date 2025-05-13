В «Динамо» объяснили, почему футболист Гомес восстанавливается от травмы в Бразилии

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Бразильский полузащитник московского «Динамо» Артур Гомес восстанавливается после разрыва ахиллова сухожилия в своей стране, так как в домашних условиях проходить реабилитацию легче. Об этом ТАСС рассказал главный врач «Динамо» Александр Родионов.
В матче 24-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Пари Нижний Новгород» (1:1) Гомес порвал ахиллово сухожилие. Игрока прооперировали в Москве.
«Артур Гомес сейчас не в Москве, мы его отпустили в расположение семьи, — сказал Родионов. — Пообщались с ребятами из Сан-Паулу, в “Сантосе” он сейчас под присмотром. Мы обговорили программу, которую он будет делать. Он там занимается, каждый день на связи. Есть связь, можно видеть, что он делает. Не было смысла его держать здесь, всегда приятнее восстанавливаться после таких трудных травм в домашнем расположении, поэтому отпустили».
«Сезон все равно заканчивается, мы понимаем, что он даже в учебно-тренировочном сборе не будет принимать участие. Процесс восстановления — 8 месяцев, я думаю, что полноценно он приступит к тренировкам в середине ноября, может быть. Пока идет функциональное восстановление ахилла, поэтому только после ближайших трех месяцев можно будет смотреть, как себя чувствует ахилл, восстановлено ли функциональное движение и так далее», — добавил главный врач «Динамо».
Родионов рассказал, как проходит восстановление нападающего «Динамо» Константина Тюкавина. «По Косте на этой неделе будет все ясно, проведем обязательно тесты. Уже провели МРТ, разберем результаты», — сказал Родионов.
Главный врач «Динамо» сообщил, что сербский защитник Милан Майсторович не сыграет в этом сезоне. «Майсторович продолжает восстановление, дальше решим, что делать. В этом сезоне точно не будет играть», — отметил он.