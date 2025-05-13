В «Динамо» объяснили, почему футболист Гомес восстанавливается от травмы в Бразилии

«Артур Гомес сейчас не в Москве, мы его отпустили в расположение семьи, — сказал Родионов. — Пообщались с ребятами из Сан-Паулу, в “Сантосе” он сейчас под присмотром. Мы обговорили программу, которую он будет делать. Он там занимается, каждый день на связи. Есть связь, можно видеть, что он делает. Не было смысла его держать здесь, всегда приятнее восстанавливаться после таких трудных травм в домашнем расположении, поэтому отпустили».