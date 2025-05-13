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Масалитин допустил, что Вагнер Лав будет работать в ЦСКА: Ему могли бы дать должность скаута по Бразилии

40-летний форвард ранее выступал за армейцев, а теперь играет за «Аваи» из 2-го дивизиона Бразилии.

"Понятно, что Вагнеру хочется вернуться туда, где было очень хорошо, где был достигнут максимальный результат в карьере, как в родной дом. Когда-то я думал, что Вагнер вернется в ЦСКА заканчивать карьеру. Он мог бы провести весенний отрезок, выходя на замену, а потом бы его хорошо проводили. В это еще слабо верилось. Но сейчас это просто слова. ЦСКА не будет заключать контракт с ним.

Как только Вагнер закончит карьеру, то в ЦСКА ему найдут работу. Будет зависеть от отношений с Гинером. Судя по прессе, отношения у них хорошие, приятный тандем. Думаю, ему могли бы дать должность скаута по Бразилии. В это еще верится", — сказал бывший нападающий ЦСКА.