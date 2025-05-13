Гершкович назвал вызывающим поведение тренера «Спартака» Станковича

«Такое поведение не красит тренера, тем более он позволяет себе такое не первый раз, — сказал Гершкович. — Еще хочу обратить внимание на то, что судьи почему-то щадяще относятся к такому вызывающему поведению, которое не красит всемирно известного футболиста. В роли тренера он не может себя так вести, тем более в “Спартаке”.