Гершкович назвал вызывающим поведение тренера «Спартака» Станковича

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович во время футбольных матчей не первый раз демонстрирует вызывающее поведение, судьи должны строже оценивать его. Такое мнение ТАСС высказал председатель Объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович.
Ранее ТАСС сообщал, что контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) рассмотрит поведение Станковича в матче 28-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) против столичного «Динамо» (0:2). Сербский специалист показал жест с подсчитыванием денежных купюр с возможным намеком на предвзятое судейство, после игры он не пришел на пресс-конференцию.
«Такое поведение не красит тренера, тем более он позволяет себе такое не первый раз, — сказал Гершкович. — Еще хочу обратить внимание на то, что судьи почему-то щадяще относятся к такому вызывающему поведению, которое не красит всемирно известного футболиста. В роли тренера он не может себя так вести, тем более в “Спартаке”.
Станкович возглавил «Спартак» прошлым летом. Красно-белые за два тура до конца РПЛ занимают пятое место в турнирной таблице, набрав 51 очко в 28 матчах. 15 мая «Спартак» дома сыграет против «Ростова» в финале «пути регионов» Кубка России, победитель этой пары сыграет за трофей с победителем противостояния петербургского «Зенита» и ЦСКА. Первая игра завершилась победой петербургской команды со счетом 2:0, вторая пройдет 14 мая.