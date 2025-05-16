«Крылья Советов» предоставят РФС документы для лицензирования до 21 мая

САМАРА, 16 мая. /ТАСС/. Самарский футбольный клуб «Крылья Советов» предоставит в Российский футбольный союз (РФС) необходимые документы для завершения процедуры лицензирования до 21 мая. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
«Все документы, касающиеся деятельности клуба, проекта бюджета на следующий год, приняты комиссией РФС по лицензированию. А вот все, что касается вопроса долговых обязательств перед “РТ-Капитал”, который не решался в течение 11 лет, требует дополнительных документов. Все они будут предоставлены в срок до 21 мая», — заявил председатель совета директоров «Крыльев Советов» Дмитрий Яковлев.
Входящая в госкорпорацию «Ростех» компания «РТ-капитал» в суде требует с «Крыльев Советов» долг, сложившийся из-за неисполнения клубом с 2016 года обязательств по возврату средств, взятых для финансовой поддержки. Дело находится в производстве Арбитражного суда Москвы. В апреле ТАСС сообщил, что истец изменил требования, сумма долга увеличилась с 897 до 933 млн рублей. В интервью ТАСС в январе 2025 года Федорищев заявил, что власти Самарской области ищут возможность до конца года полностью вернуть заем.
В текущем сезоне Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) «Крылья Советов» за два тура до конца турнира занимают 10-е место с 30 очками.