«Крылья Советов» предоставят РФС документы для лицензирования до 21 мая

Входящая в госкорпорацию «Ростех» компания «РТ-капитал» в суде требует с «Крыльев Советов» долг, сложившийся из-за неисполнения клубом с 2016 года обязательств по возврату средств, взятых для финансовой поддержки. Дело находится в производстве Арбитражного суда Москвы. В апреле ТАСС сообщил, что истец изменил требования, сумма долга увеличилась с 897 до 933 млн рублей. В интервью ТАСС в январе 2025 года Федорищев заявил, что власти Самарской области ищут возможность до конца года полностью вернуть заем.