Александр Трошечкин: Ближайший матч с «Факелом» будет для нас игрой года

— Давайте этот вопрос оставим в стороне. Как я могу это прокомментировать? Сказать «да» будет неправильно с точки зрения какого-то выпячивания себя. А сказать «нет» — тоже не совсем правильно. Это точно не мне оценивать. У нас вся команда выигрывает. У нас были определённые тактические изменения. Моё появление в старте во многом было вынужденным, так как после возобновления сезона я в целом понял свой статус. Но сейчас сложилось так, как сложилось. И в команде все игроки, которые есть, должны помочь независимо от того, сколько времени на поле им дают. У меня так сложилось, что все последние матчи я играл в основном составе — очень этому рад. Жаль, что пропущу ближайший матч с «Факелом» в силу дисквалификации из-за перебора жёлтых карточек. Но, повторюсь, когда нет травмы или дисквалификации, я всегда должен быть готов сыграть — не важно, одну минуту или 90 минут.