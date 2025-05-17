Мусаев о 2:1 с «Оренбургом»: Ребята в очередной раз показали, что у нас есть характер

«Краснодар» выиграл матч 29-го тура Мир РПЛ со счетом 2:1, пропустив первым.
«Начало было за “Оренбургом”, мы долго адаптировались к полю. Было жарко, в Москве было попрохладнее, чуть‑чуть непривычно играть на искусственном газоне. “Оренбург” создал нам трудности. У нас были простые потери, пришлось много бегать без мяча, но к середине тайма мы стали создавать моменты, отыгрались, был удар в штангу и хорошие подходы.
Во втором тайме ребята отлично сработали, видно, что привыкли к полю. Единственное, не хватило третьего и четвертого голов, были хорошие возможности. Надо было забивать и спокойнее заканчивать. Тем не менее не помню больших моментов у наших ворот. Очень важный матч, ребята в очередной раз показали, что у нас есть характер.
И “Оренбург”, и нас устраивала только победа. Очень много было борьбы. Сколько раз Кордоба вступал в борьбу с центральными защитниками. По‑другому никак. Меня удовлетворило все на сто процентов. Мы могли забить три‑четыре мяча. Все хорошо», — сказал главный тренер «Краснодара».
Источник: «Матч ТВ»
Владимир Слишкович
Мурад Мусаев
Брайан Мансилья
(Георгий Зотов)
7′
Джон Кордоба
29′
Лукас Оласа
51′
99
Николай Сысуев
85′
81
Максим Сидоров
9
Брайан Мансилья
5
Алексей Татаев
9′
8
Иван Башич
87
Данила Прохин
80′
31
Георгий Зотов
45+2′
71′
35
Казымджан Караташ
7
Эмирджан Гюрлюк
46′
4
Данила Хотулев
57′
20
Дмитрий Рыбчинский
79′
18
Александр Коваленко
10
Саид Сахархизан
62′
90
Максим Савельев
59
Максим Сыщенко
46′
80
Джимми Марин
1
Станислав Агкацев
15
Лукас Оласа
9
Джон Кордоба
85′
3
Тормена
4
Диего Коста
53
Александр Черников
20
Джованни Гонсалес
46′
98
Сергей Петров
11
Жоау Батчи
62′
40
Олакунле Олусегун
7
Виктор Са
80′
90
Дэвид Мозес Кобнан
90+3′
10
Эдуард Сперцян
89′
8
Данила Козлов
90+6′
6
Кевин Ленини
46′
88
Никита Кривцов
5
Желтые карточки
3
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
16
Удары (всего)
21
7
Удары в створ
5
0
Штанги, перекладины
0
6
Угловые
2
12
Фолы
13
1
Офсайды
2
Главный судья
Василий Казарцев
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Дмитрий Мосякин
(Россия, Москва)
Боковой судья
Рашид Абусуев
(Россия, Санкт-Петербург)
ВАР
Алексей Сухой
(Россия, Люберцы)
Ассистент ВАР
Кирилл Левников
(Россия, Санкт-Петербург)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти