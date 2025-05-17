Мусаев — журналисту, назвавшему игру «Краснодара» в 1-м тайме с «Оренбургом» «слабой»: Что вы пришли? Что вы хотите сказать? Что мы не достойны чемпионства?

В 29-м туре Мир РПЛ «Краснодар» обыграл «Оренбург» со счетом 2:1.
— Непростой матч был у вас в Москве [с ЦСКА], и второй тайм особенно достаточно сложный был. И сегодня в первом тайме тоже достаточно слабая игра…
— Какая игра?
— Достаточно слабая у вас сегодня была в первом тайме. Это психологическое давление на футболистов?
— Я не согласен с вами. Не было слабой игры.
— А в Москве…
— В Москве первый тайм отличный был.
— Я про второй тайм.
— Я не хочу говорить о негативе. Что вы пришли? Что вы хотите сказать? Что мы затягивали время? Что мы не достойны чемпионства? Что хотите вы?
Я понимаю, что вы вылетели в ФНЛ, у вас не очень хорошее настроение, но я хотел бы говорить о позитиве, а не о ваших заключениях, о том что что-то не так. Почему я должен говорить о том, что было в Москве? Давайте говорить, что в Оренбурге было, — сказал главный тренер «Краснодара».
Владимир Слишкович
Мурад Мусаев
Брайан Мансилья
(Георгий Зотов)
7′
Джон Кордоба
29′
Лукас Оласа
51′
99
Николай Сысуев
85′
81
Максим Сидоров
9
Брайан Мансилья
5
Алексей Татаев
9′
8
Иван Башич
87
Данила Прохин
80′
31
Георгий Зотов
45+2′
71′
35
Казымджан Караташ
7
Эмирджан Гюрлюк
46′
4
Данила Хотулев
57′
20
Дмитрий Рыбчинский
79′
18
Александр Коваленко
10
Саид Сахархизан
62′
90
Максим Савельев
59
Максим Сыщенко
46′
80
Джимми Марин
1
Станислав Агкацев
15
Лукас Оласа
9
Джон Кордоба
85′
3
Тормена
4
Диего Коста
53
Александр Черников
20
Джованни Гонсалес
46′
98
Сергей Петров
11
Жоау Батчи
62′
40
Олакунле Олусегун
7
Виктор Са
80′
90
Дэвид Мозес Кобнан
90+3′
10
Эдуард Сперцян
89′
8
Данила Козлов
90+6′
6
Кевин Ленини
46′
88
Никита Кривцов
5
Желтые карточки
3
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
16
Удары (всего)
21
7
Удары в створ
5
0
Штанги, перекладины
0
6
Угловые
2
12
Фолы
13
1
Офсайды
2
Главный судья
Василий Казарцев
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Дмитрий Мосякин
(Россия, Москва)
Боковой судья
Рашид Абусуев
(Россия, Санкт-Петербург)
ВАР
Алексей Сухой
(Россия, Люберцы)
Ассистент ВАР
Кирилл Левников
(Россия, Санкт-Петербург)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти