Мусаев — журналисту, назвавшему игру «Краснодара» в 1-м тайме с «Оренбургом» «слабой»: Что вы пришли? Что вы хотите сказать? Что мы не достойны чемпионства?

Я понимаю, что вы вылетели в ФНЛ, у вас не очень хорошее настроение, но я хотел бы говорить о позитиве, а не о ваших заключениях, о том что что-то не так. Почему я должен говорить о том, что было в Москве? Давайте говорить, что в Оренбурге было, — сказал главный тренер «Краснодара».