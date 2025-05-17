Футболист «Краснодара» Сперцян назвал матч с «Динамо» самым важным в жизни

«Показали характер, очень важная победа для нас, — сказал Сперцян. — Мы свою задачу выполнили на максимум в этой игре, посмотрим всей командой завтрашний матч “Зенита” и будем готовиться к “Динамо”. Мы будем так же готовиться, как ко всем играм. Но можно назвать для нас матчем всей жизни, это то, ради чего мы работаем каждый день. То, ради чего болельщики ходят на каждую игру. Но мы должны спокойно подготовиться, выйти на максимум».