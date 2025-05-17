Футболист «Краснодара» Сперцян назвал матч с «Динамо» самым важным в жизни

ОРЕНБУРГ, 17 мая. /ТАСС/. Матч 30-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Динамо» будет для футболистов «Краснодара» самым важным в жизни. Такое мнение ТАСС высказал капитан и полузащитник краснодарцев Эдуард Сперцян.
Ранее ТАСС сообщал, что в субботу «Краснодар» на выезде одержал волевую победу над «Оренбургом» (2:1) в матче 29-го тура РПЛ.
«Показали характер, очень важная победа для нас, — сказал Сперцян. — Мы свою задачу выполнили на максимум в этой игре, посмотрим всей командой завтрашний матч “Зенита” и будем готовиться к “Динамо”. Мы будем так же готовиться, как ко всем играм. Но можно назвать для нас матчем всей жизни, это то, ради чего мы работаем каждый день. То, ради чего болельщики ходят на каждую игру. Но мы должны спокойно подготовиться, выйти на максимум».
«Краснодар» лидирует в таблице РПЛ с 64 очками. «Зенит» отстает на 4 очка и проведет матч 29-го тура с «Ростовом» на выезде в воскресенье. Если «Зенит» в игре с «Ростовом» наберет хотя бы одно очко, судьба чемпионства будет решаться в последнем туре.
Владимир Слишкович
Мурад Мусаев
Брайан Мансилья
(Георгий Зотов)
7′
Джон Кордоба
29′
Лукас Оласа
51′
99
Николай Сысуев
85′
81
Максим Сидоров
9
Брайан Мансилья
5
Алексей Татаев
9′
8
Иван Башич
87
Данила Прохин
80′
31
Георгий Зотов
45+2′
71′
35
Казымджан Караташ
7
Эмирджан Гюрлюк
46′
4
Данила Хотулев
57′
20
Дмитрий Рыбчинский
79′
18
Александр Коваленко
10
Саид Сахархизан
62′
90
Максим Савельев
59
Максим Сыщенко
46′
80
Джимми Марин
1
Станислав Агкацев
15
Лукас Оласа
9
Джон Кордоба
85′
3
Тормена
4
Диего Коста
53
Александр Черников
20
Джованни Гонсалес
46′
98
Сергей Петров
11
Жоау Батчи
62′
40
Олакунле Олусегун
7
Виктор Са
80′
90
Дэвид Мозес Кобнан
90+3′
10
Эдуард Сперцян
89′
8
Данила Козлов
90+6′
6
Кевин Ленини
46′
88
Никита Кривцов
5
Желтые карточки
3
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
16
Удары (всего)
21
7
Удары в створ
5
0
Штанги, перекладины
0
6
Угловые
2
12
Фолы
13
1
Офсайды
2
Главный судья
Василий Казарцев
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Дмитрий Мосякин
(Россия, Москва)
Боковой судья
Рашид Абусуев
(Россия, Санкт-Петербург)
ВАР
Алексей Сухой
(Россия, Люберцы)
Ассистент ВАР
Кирилл Левников
(Россия, Санкт-Петербург)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти