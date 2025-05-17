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Кордоба считает забавными варварские слова экспертов о шансах «Краснодара» на чемпионство

В прошлом туре многие эксперты не верили в шансы «Краснодара» на победу в РПЛ.

Источник: ФК "Краснодар"

ОРЕНБУРГ, 17 мая. /ТАСС/. Чемпионская гонка забавна тем, что в прошлом туре многие эксперты не верили в шансы «Краснодара» на победу в Мир — Российской премьер-лиге (РПЛ) и говорили варварские вещи. Такое мнение журналистам высказал колумбийский нападающий «Краснодара» Джон Кордоба.

В субботу «Краснодар» на выезде одержал победу над «Оренбургом» (2:1) в матче 29-го тура РПЛ. Кордоба забил после ошибки Максима Сыщенко.

«Я всегда говорил, что нужно ожидать подобных вещей и ошибок от защитников, пытаться их предсказать. Сейчас все зависит только от нас в чемпионской гонке? Знаете, самое прекрасное в этих моментах, что на прошлой неделе многие люди не верили в нас, говорили множество варварских вещей, но мы продолжаем идти к нашей цели, мы знаем, какова она», — сказал Кордоба.

«Краснодар» лидирует в таблице РПЛ с 64 очками. «Зенит», в активе которого 60 очков, проведет матч 29-го тура с «Ростовом» на выезде в воскресенье. Если «Зенит» в игре с «Ростовом» наберет хотя бы одно очко, судьба чемпионства будет решаться в последнем туре.

Оренбург
1:2
Первый тайм: 1:1
Краснодар
Футбол, Премьер-лига, Тур 29
17.05.2025, 14:00 (МСК UTC+3)
Газовик, 5674 зрителя
Главные тренеры
Владимир Слишкович
Мурад Мусаев
Голы
Оренбург
Брайан Мансилья
(Георгий Зотов)
7′
Краснодар
Джон Кордоба
29′
Лукас Оласа
51′
Составы команд
Оренбург
99
Николай Сысуев
85′
81
Максим Сидоров
9
Брайан Мансилья
5
Алексей Татаев
9′
8
Иван Башич
87
Данила Прохин
80′
31
Георгий Зотов
45+2′
71′
35
Казымджан Караташ
7
Эмирджан Гюрлюк
46′
4
Данила Хотулев
57′
20
Дмитрий Рыбчинский
79′
18
Александр Коваленко
10
Саид Сахархизан
62′
90
Максим Савельев
59
Максим Сыщенко
46′
80
Джимми Марин
Краснодар
1
Станислав Агкацев
15
Лукас Оласа
9
Джон Кордоба
85′
3
Тормена
4
Диего Коста
53
Александр Черников
20
Джованни Гонсалес
46′
98
Сергей Петров
11
Жоау Батчи
62′
40
Олакунле Олусегун
7
Виктор Са
80′
90
Дэвид Мозес Кобнан
90+3′
10
Эдуард Сперцян
89′
8
Данила Козлов
90+6′
6
Кевин Ленини
46′
88
Никита Кривцов
Статистика
5
Желтые карточки
3
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
16
Удары (всего)
21
7
Удары в створ
5
0
Штанги, перекладины
0
6
Угловые
2
12
Фолы
13
1
Офсайды
2
Судейская бригада
Главный судья
Василий Казарцев
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Дмитрий Мосякин
(Россия, Москва)
Боковой судья
Рашид Абусуев
(Россия, Санкт-Петербург)
ВАР
Алексей Сухой
(Россия, Люберцы)
Ассистент ВАР
Кирилл Левников
(Россия, Санкт-Петербург)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти