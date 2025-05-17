Кордоба считает забавными варварские слова экспертов о шансах «Краснодара» на чемпионство

«Я всегда говорил, что нужно ожидать подобных вещей и ошибок от защитников, пытаться их предсказать. Сейчас все зависит только от нас в чемпионской гонке? Знаете, самое прекрасное в этих моментах, что на прошлой неделе многие люди не верили в нас, говорили множество варварских вещей, но мы продолжаем идти к нашей цели, мы знаем, какова она», — сказал Кордоба.