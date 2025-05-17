Кордоба считает забавными варварские слова экспертов о шансах «Краснодара» на чемпионство

ОРЕНБУРГ, 17 мая. /ТАСС/. Чемпионская гонка забавна тем, что в прошлом туре многие эксперты не верили в шансы «Краснодара» на победу в Мир — Российской премьер-лиге (РПЛ) и говорили варварские вещи. Такое мнение журналистам высказал колумбийский нападающий «Краснодара» Джон Кордоба.
В субботу «Краснодар» на выезде одержал победу над «Оренбургом» (2:1) в матче 29-го тура РПЛ. Кордоба забил после ошибки Максима Сыщенко.
«Я всегда говорил, что нужно ожидать подобных вещей и ошибок от защитников, пытаться их предсказать. Сейчас все зависит только от нас в чемпионской гонке? Знаете, самое прекрасное в этих моментах, что на прошлой неделе многие люди не верили в нас, говорили множество варварских вещей, но мы продолжаем идти к нашей цели, мы знаем, какова она», — сказал Кордоба.
«Краснодар» лидирует в таблице РПЛ с 64 очками. «Зенит», в активе которого 60 очков, проведет матч 29-го тура с «Ростовом» на выезде в воскресенье. Если «Зенит» в игре с «Ростовом» наберет хотя бы одно очко, судьба чемпионства будет решаться в последнем туре.
Владимир Слишкович
Мурад Мусаев
Брайан Мансилья
(Георгий Зотов)
7′
Джон Кордоба
29′
Лукас Оласа
51′
99
Николай Сысуев
85′
81
Максим Сидоров
9
Брайан Мансилья
5
Алексей Татаев
9′
8
Иван Башич
87
Данила Прохин
80′
31
Георгий Зотов
45+2′
71′
35
Казымджан Караташ
7
Эмирджан Гюрлюк
46′
4
Данила Хотулев
57′
20
Дмитрий Рыбчинский
79′
18
Александр Коваленко
10
Саид Сахархизан
62′
90
Максим Савельев
59
Максим Сыщенко
46′
80
Джимми Марин
1
Станислав Агкацев
15
Лукас Оласа
9
Джон Кордоба
85′
3
Тормена
4
Диего Коста
53
Александр Черников
20
Джованни Гонсалес
46′
98
Сергей Петров
11
Жоау Батчи
62′
40
Олакунле Олусегун
7
Виктор Са
80′
90
Дэвид Мозес Кобнан
90+3′
10
Эдуард Сперцян
89′
8
Данила Козлов
90+6′
6
Кевин Ленини
46′
88
Никита Кривцов
5
Желтые карточки
3
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
16
Удары (всего)
21
7
Удары в створ
5
0
Штанги, перекладины
0
6
Угловые
2
12
Фолы
13
1
Офсайды
2
Главный судья
Василий Казарцев
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Дмитрий Мосякин
(Россия, Москва)
Боковой судья
Рашид Абусуев
(Россия, Санкт-Петербург)
ВАР
Алексей Сухой
(Россия, Люберцы)
Ассистент ВАР
Кирилл Левников
(Россия, Санкт-Петербург)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти