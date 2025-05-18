Футболисты «Зенита» постараются сохранить шансы на победу в РПЛ в матче с «Ростовом»

По мнению двукратного чемпиона СССР в составе «Спартака» Александра Мостового, «Зенит» является безоговорочным фаворитом матча. «Я думаю, что “Зенит” будет запредельно настроен на матч, потому что они борются за чемпионство, и им надо реабилитироваться за вылет из кубка, — сказал Мостовой ТАСС. — “Ростов”, напротив, вышел в финал кубка, в РПЛ перед ними никаких задач уже нет, так что по большому счету для них не так уж и важно, чем закончится матч. Думаю, “Зенит” продолжит борьбу за чемпионство после этого тура».