Футболисты «Зенита» постараются сохранить шансы на победу в РПЛ в матче с «Ростовом»

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Футбольный клуб «Зенит» сыграет в гостях против «Ростова» в матче предпоследнего, 29-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча пройдет на «Ростов-Арене».
«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 60 очков. Отставание от «Краснодара», обыгравшего днем ранее «Оренбург» со счетом 2:1, составляет четыре очка. «Ростов» занимает восьмое место, имея в активе 38 очков.
Обе команды на этой неделе сыграли матчи за право выйти в суперфинал Фонбет — Кубка России. «Зенит» уступил московскому ЦСКА (0:2, 3:4 — по пенальти), а «Ростов» победил столичный «Спартак» (2:1). В этом сезоне команды провели между собой три матча, все завершились победой «Зенита».
У «Ростова» под вопросом участие полузащитника Мохаммада Мохеби. «Зениту» из-за травм не помогут защитник Вячеслав Караваев и полузащитник Вендел.
По мнению двукратного чемпиона СССР в составе «Спартака» Александра Мостового, «Зенит» является безоговорочным фаворитом матча. «Я думаю, что “Зенит” будет запредельно настроен на матч, потому что они борются за чемпионство, и им надо реабилитироваться за вылет из кубка, — сказал Мостовой ТАСС. — “Ростов”, напротив, вышел в финал кубка, в РПЛ перед ними никаких задач уже нет, так что по большому счету для них не так уж и важно, чем закончится матч. Думаю, “Зенит” продолжит борьбу за чемпионство после этого тура».
Матч между «Ростовом» и «Зенитом» начнется в 19:00 мск.
«Спартак» доигрывает сезон
В первом матче игрового дня самарские «Крылья Советов» сыграют дома против московского «Спартака». Самарский клуб борется за сохранение места в РПЛ, команда занимает 10-е место и имеет в активе 30 очков. «Спартак» расположился на пятой строчке, набрав 51 очко. Красно-белые имеют теоретические шансы занять третье место, на котором находится ЦСКА (55 очков).
Последние результаты красно-белых (три матча без побед в РПЛ и вылет из кубка) вызывают вопросы к работе главного тренера Деяна Станковича, однако после проигрыша «Ростову» генеральный директор столичного клуба Олег Малышев заявил, что команда доиграет сезон теми силами, что имеются в распоряжении.
Станкович также мог пропустить матч за неподобающее поведение в игре 28-го тура против московского «Динамо» (1:2), однако контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза принял решение лишь оштрафовать тренера на 250 тысяч рублей.
После вылета из кубка нападающий «Спартака» Ливай Гарсия в беседе с ТАСС заявил, что команда мотивирована хорошо закончить сезон. «Мы все разочарованы матчем с “Ростовом”, отдали все силы в этой игре, — сказал Гарсия. — Но это не значит, что мы не будем стараться победить в оставшихся играх. Мы все будем мотивированы завершить сезон на хорошей ноте, и уже тогда подведем итоги. Надеюсь, нам удастся порадовать болельщиков своей игрой».
В этом сезоне «Спартак» и «Крылья Советов» сыграли между собой три раза, все три встречи завершились победой москвичей. Матч начнется в 13:30 мск.
Московское «Динамо» примет «Акрон», махачкалинское сыграет с «Ахматом»
Также в воскресенье московское «Динамо» на своем поле сыграет против «Акрона» из Тольятти. «Динамо» занимает четвертое место, имея в активе 53 очка. «Акрон» идет на девятой позиции, набрав 35 очков.
В первом круге «Динамо» победило «Акрон» со счетом 2:0. Матч начнется в 16:30 мск.
До этого в Грозном «Ахмат» примет махачкалинское «Динамо». Обе команды борются за сохранение прописки в РПЛ. Махачкалинцы идут на 11-й позиции, набрав 27 очков. «Ахмат» с 24 очками занимает 14-е место.
В первом круге «Ахмат» проиграл со счетом 0:1. Матч начнется в 14:00 мск.