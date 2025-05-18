Футболисты «Зенита» постараются сохранить шансы на победу в РПЛ в матче с «Ростовом»

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Зарубежный
завершен
Ланс
4
:
Монако
0
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Лилль
2
:
Реймс
1
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Лион
2
:
Анже
0
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Марсель
4
:
Ренн
2
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Нант
3
:
Монпелье
0
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Ницца
6
:
Брест
0
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
ПСЖ
3
:
Осер
1
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Сент-Этьен
2
:
Тулуза
3
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Страсбур
2
:
Гавр
3
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Дженоа
2
:
Аталанта
3
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Пари Нижний Новгород
1
:
Факел
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Чайка
1
:
Ротор
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Балтика
0
:
Енисей
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Сочи
0
:
Торпедо
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Химки
3
:
Рубин
2
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Аугсбург
1
:
Унион Б
2
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Боруссия М
0
:
Вольфсбург
1
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Боруссия Д
3
:
Хольштайн
0
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Фрайбург
1
:
Айнтрахт Ф
3
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Хайденхайм
1
:
Вердер
4
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Хоффенхайм
0
:
Бавария
4
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Майнц
2
:
Байер
2
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
РБ Лейпциг
2
:
Штутгарт
3
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Санкт-Паули
0
:
Бохум
2
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
13:30
Крылья Советов
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
3.20
X
3.85
П2
2.17
Футбол. Зарубежный
14:00
Эвертон
:
Саутгемптон
Все коэффициенты
П1
1.42
X
5.01
П2
8.00
Футбол. Премьер-лига
14:00
Ахмат
:
Динамо Мх
Все коэффициенты
П1
1.93
X
3.50
П2
4.40
Футбол. Премьер-лига
завершен
Оренбург
1
:
Краснодар
2
П1
X
П2

Футболисты «Зенита» постараются сохранить шансы на победу в РПЛ в матче с «Ростовом»

В случае поражения петербуржцев чемпионом досрочно станет «Краснодар».

Источник: Петр Ковалев/ТАСС

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Футбольный клуб «Зенит» сыграет в гостях против «Ростова» в матче предпоследнего, 29-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча пройдет на «Ростов-Арене».

Футбол
Премьер-лига 2024/2025
Тур 29, 18.05.2025, 19:00
Ростов
-
Зенит
-

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 60 очков. Отставание от «Краснодара», обыгравшего днем ранее «Оренбург» со счетом 2:1, составляет четыре очка. «Ростов» занимает восьмое место, имея в активе 38 очков.

Обе команды на этой неделе сыграли матчи за право выйти в суперфинал Фонбет — Кубка России. «Зенит» уступил московскому ЦСКА (0:2, 3:4 — по пенальти), а «Ростов» победил столичный «Спартак» (2:1). В этом сезоне команды провели между собой три матча, все завершились победой «Зенита».

У «Ростова» под вопросом участие полузащитника Мохаммада Мохеби. «Зениту» из-за травм не помогут защитник Вячеслав Караваев и полузащитник Вендел.

По мнению двукратного чемпиона СССР в составе «Спартака» Александра Мостового, «Зенит» является безоговорочным фаворитом матча. «Я думаю, что “Зенит” будет запредельно настроен на матч, потому что они борются за чемпионство, и им надо реабилитироваться за вылет из кубка, — сказал Мостовой ТАСС. — “Ростов”, напротив, вышел в финал кубка, в РПЛ перед ними никаких задач уже нет, так что по большому счету для них не так уж и важно, чем закончится матч. Думаю, “Зенит” продолжит борьбу за чемпионство после этого тура».

Матч между «Ростовом» и «Зенитом» начнется в 19:00 мск.

«Спартак» доигрывает сезон

В первом матче игрового дня самарские «Крылья Советов» сыграют дома против московского «Спартака». Самарский клуб борется за сохранение места в РПЛ, команда занимает 10-е место и имеет в активе 30 очков. «Спартак» расположился на пятой строчке, набрав 51 очко. Красно-белые имеют теоретические шансы занять третье место, на котором находится ЦСКА (55 очков).

Футбол
Премьер-лига 2024/2025
Тур 29, 18.05.2025, 13:30
Крылья Советов
-
Спартак
-

Последние результаты красно-белых (три матча без побед в РПЛ и вылет из кубка) вызывают вопросы к работе главного тренера Деяна Станковича, однако после проигрыша «Ростову» генеральный директор столичного клуба Олег Малышев заявил, что команда доиграет сезон теми силами, что имеются в распоряжении.

Станкович также мог пропустить матч за неподобающее поведение в игре 28-го тура против московского «Динамо» (1:2), однако контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза принял решение лишь оштрафовать тренера на 250 тысяч рублей.

После вылета из кубка нападающий «Спартака» Ливай Гарсия в беседе с ТАСС заявил, что команда мотивирована хорошо закончить сезон. «Мы все разочарованы матчем с “Ростовом”, отдали все силы в этой игре, — сказал Гарсия. — Но это не значит, что мы не будем стараться победить в оставшихся играх. Мы все будем мотивированы завершить сезон на хорошей ноте, и уже тогда подведем итоги. Надеюсь, нам удастся порадовать болельщиков своей игрой».

В этом сезоне «Спартак» и «Крылья Советов» сыграли между собой три раза, все три встречи завершились победой москвичей. Матч начнется в 13:30 мск.

Московское «Динамо» примет «Акрон», махачкалинское сыграет с «Ахматом»

Футбол
Премьер-лига 2024/2025
Тур 29, 18.05.2025, 16:30
Динамо
-
Акрон
-

Также в воскресенье московское «Динамо» на своем поле сыграет против «Акрона» из Тольятти. «Динамо» занимает четвертое место, имея в активе 53 очка. «Акрон» идет на девятой позиции, набрав 35 очков.

В первом круге «Динамо» победило «Акрон» со счетом 2:0. Матч начнется в 16:30 мск.

До этого в Грозном «Ахмат» примет махачкалинское «Динамо». Обе команды борются за сохранение прописки в РПЛ. Махачкалинцы идут на 11-й позиции, набрав 27 очков. «Ахмат» с 24 очками занимает 14-е место.

В первом круге «Ахмат» проиграл со счетом 0:1. Матч начнется в 14:00 мск.