Вагнер Лав назвал самый большой штраф от Газзаева

Газзаев тренировал Вагнера в ЦСКА с 2004 по 2008 год.
— Самый большой штраф, на который ты нарывался в ЦСКА?
— У Газзаева штрафы были серьезные! За лишний вес — но с ним у меня никогда проблем не было — и за опоздания. Я никогда не хотел возвращаться из отпуска и добавлял себе неделю. И вот однажды, когда я так добавил себе неделю, Газзаев оштрафовал — по пять тысяч долларов за день пропуска, — заявил бразилец в интервью корреспондентам Sport24 Александру Муйжнеку и Тиграну Арутюняну.
Сегодня, 18 мая, в 16:30 (мск) Вагнер Лав сыграет за легенд ЦСКА в гала-матче, посвященном 20-летию победы армейцев в Кубке УЕФА.