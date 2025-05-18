Вагнер Лав назвал самый большой штраф от Газзаева

— У Газзаева штрафы были серьезные! За лишний вес — но с ним у меня никогда проблем не было — и за опоздания. Я никогда не хотел возвращаться из отпуска и добавлял себе неделю. И вот однажды, когда я так добавил себе неделю, Газзаев оштрафовал — по пять тысяч долларов за день пропуска, — заявил бразилец в интервью корреспондентам Sport24 Александру Муйжнеку и Тиграну Арутюняну.