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Вагнер Лав назвал самый большой штраф от Газзаева

Бывший нападающий московского ЦСКА Вагнер Лав рассказал о самом большом штрафе от экс-главного тренера армейцев Валерия Газзаева.

Источник: Getty Images

Газзаев тренировал Вагнера в ЦСКА с 2004 по 2008 год.

— Самый большой штраф, на который ты нарывался в ЦСКА?

— У Газзаева штрафы были серьезные! За лишний вес — но с ним у меня никогда проблем не было — и за опоздания. Я никогда не хотел возвращаться из отпуска и добавлял себе неделю. И вот однажды, когда я так добавил себе неделю, Газзаев оштрафовал — по пять тысяч долларов за день пропуска, — заявил бразилец в интервью корреспондентам Sport24 Александру Муйжнеку и Тиграну Арутюняну.

Сегодня, 18 мая, в 16:30 (мск) Вагнер Лав сыграет за легенд ЦСКА в гала-матче, посвященном 20-летию победы армейцев в Кубке УЕФА.