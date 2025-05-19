КДК РФС рассмотрит поведение реабилитолога ЦСКА в матче с «Зенитом»

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) рассмотрит поведение специалиста по физической реабилитации ЦСКА Игоря Степанова в ответном матче финала «пути Российской премьер-лиги (РПЛ)» Фонбет — Кубка России с петербургским «Зенитом». Об этом ТАСС сообщил глава комитета Артур Григорьянц.
ЦСКА в финале «пути РПЛ» прошел петербургский «Зенит» в двух матчах (0:2, 2:0, 4:3 — по пенальти). Ответная игра прошла 14 мая на «ВЭБ-Арене».
«По ЦСКА — “Зенит” мы рассмотрим выходы за пределы технической зоны тренера армейцев Дмитрия Крамаренко, врача команды Эдуарда Безуглова, а также массовое выбегание запасных игроков и тренерского штаба на поле после забитого мяча, — сказал Григорьянц. — Также по этому матчу мы рассмотрим оскорбительное поведение специалиста по физической реабилитации ЦСКА Игоря Степанова в адрес судейской бригады матча с использованием ненормативной лексики, удаления не было. Также будет рассмотрено его неспортивное поведение, он нанес несколько ударов по навесу для резервного арбитра. Он приглашен на заседание».
Заседание КДК РФС пройдет в четверг.