КДК РФС рассмотрит поведение реабилитолога ЦСКА в матче с «Зенитом»

«По ЦСКА — “Зенит” мы рассмотрим выходы за пределы технической зоны тренера армейцев Дмитрия Крамаренко, врача команды Эдуарда Безуглова, а также массовое выбегание запасных игроков и тренерского штаба на поле после забитого мяча, — сказал Григорьянц. — Также по этому матчу мы рассмотрим оскорбительное поведение специалиста по физической реабилитации ЦСКА Игоря Степанова в адрес судейской бригады матча с использованием ненормативной лексики, удаления не было. Также будет рассмотрено его неспортивное поведение, он нанес несколько ударов по навесу для резервного арбитра. Он приглашен на заседание».