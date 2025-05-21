Московское «Динамо» стало лидером по показателю xG в 29-м туре РПЛ

«Локомотива» забил два гола в ворота ЦСКА (2:2) при 0,5 xG и ровно в четыре раза перекрыл показатель ожидаемых голов. «Ростов» в свою очередь наиграл на 1,73 xG, но не реализовал их, проиграв дома «Зениту» (0:1).