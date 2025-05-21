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Московское «Динамо» стало лидером по показателю xG в 29-м туре РПЛ

Московское «Динамо» стало лидером по показателю xG (ожидаемых голов) в предпоследнем, 29-м туре Российской Премьер-Лиги. Об этом сообщается в телеграм-канале РПЛ.

Источник: Чемпионат.com

Показатель бело-голубых в домашнем матче с тольяттинским «Акроном» (2:1) составил 3,55. На втором месте в туре по этому показателю «Краснодар» (2,49), который в гостях обыграл «Оренбург» (2:1). Третьими стали «Химки» (2,44), победившие на своём поле казанский «Рубин» (3:2).

«Локомотива» забил два гола в ворота ЦСКА (2:2) при 0,5 xG и ровно в четыре раза перекрыл показатель ожидаемых голов. «Ростов» в свою очередь наиграл на 1,73 xG, но не реализовал их, проиграв дома «Зениту» (0:1).

«Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице после 29 матчей, набрав 64 очка. На второй строчке располагается «Зенит» с 63 очками после 29 игр. Замыкает тройку лидеров московский ЦСКА, заработавший 56 очков в 29 встречах. «Динамо» идёт на четвёртом месте (56). В зоне прямого вылета находятся «Оренбург» (19) и «Факел» (17).