Агент Тикнизяна объяснил, почему игрок не полетел с командой на матч с «Акроном»

«Действительно, Наир Тизнизян не полетел с командой на выездной матч с “Акроном”. Должен сказать, что это инициатива игрока. Наир посчитал, что на данный момент он не сможет полноценно помочь команде на футбольном поле, о чем прямо сообщил тренерском штабу, и попросил оставить его дома. Считаю, что это честный поступок.



Вместе с тем, вынужден опровергнуть слухи о его отстранении, всю неделю Тикнизян тренировался вместе с остальными партнерами по команде в общей группе, без каких-либо ограничений. Что касается его будущего, как говорится, поживём — увидим. На данный момент ничего не изменилось, он игрок “Локомотива”, у Наира действующий контракт», — сказал Клюев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.