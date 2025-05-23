Агент Тикнизяна объяснил, почему игрок не полетел с командой на матч с «Акроном»

Встреча состоится 24 мая. Ранее Тикнизян выразил недовольство количеством игрового времени в команде и заявил, что попросит клуб отпустить его в летнее трансферное окно.
«Действительно, Наир Тизнизян не полетел с командой на выездной матч с “Акроном”. Должен сказать, что это инициатива игрока. Наир посчитал, что на данный момент он не сможет полноценно помочь команде на футбольном поле, о чем прямо сообщил тренерском штабу, и попросил оставить его дома. Считаю, что это честный поступок.
Вместе с тем, вынужден опровергнуть слухи о его отстранении, всю неделю Тикнизян тренировался вместе с остальными партнерами по команде в общей группе, без каких-либо ограничений. Что касается его будущего, как говорится, поживём — увидим. На данный момент ничего не изменилось, он игрок “Локомотива”, у Наира действующий контракт», — сказал Клюев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.