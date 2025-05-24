Бывший футболист «Рубина» Кабзе признался в любви к России

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Нахождение в России дает много положительных эмоций двукратному чемпиону страны в составе казанского «Рубина» турку Хасану Кабзе. Об этом он рассказал ТАСС.
Кабзе выступал за «Рубин» с 2007 по 2010 год, вместе с командой он дважды стал чемпионом России.
«Россия — это моя вторая родная страна после Турции. Я не живу здесь, но был тут, играя несколько лет в “Рубине”, — сказал Кабзе. — Мне нравятся люди в России, культура. Каждый год я приезжаю в Россию, в том числе потому, что играл в Кубке легенд. Я люблю Россию, всегда положительные эмоции от приезда сюда».