Бывший футболист «Рубина» Кабзе признался в любви к России

«Россия — это моя вторая родная страна после Турции. Я не живу здесь, но был тут, играя несколько лет в “Рубине”, — сказал Кабзе. — Мне нравятся люди в России, культура. Каждый год я приезжаю в Россию, в том числе потому, что играл в Кубке легенд. Я люблю Россию, всегда положительные эмоции от приезда сюда».